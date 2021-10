https://cz.sputniknews.com/20211027/stardance-ma-misto-kostkove-moderovat-ales-hama-stopku-ma-pet-soutezicich-16314375.html

StarDance má místo Kostkové moderovat Aleš Háma. Stopku má pět soutěžících

Sobotní večer se pomalu blíží a není tak divu, že Česká televize se co nejrychleji snažila najít náhradu místo moderátorky Terezy Kostkové, která se nakazila... 27.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-27T23:15+0200

Pro web ŽivotvČesku.cz Háma informaci potvrdil: „Je to tak, tuto informaci jsem se sám dozvěděl před malou chvílí a těším se,“ uvedl.Co se týče vyjádření samotné České televize, ta pro Blesk informaci nepotvrdila, ani nevyvrátila. „Aleš Háma je určitě jednou z variant, ale chceme, aby všichni měli negativní PCR test. I u Aleše tak čekáme na výsledek testu,“ uvedla mluvčí ČT Karolína Blinková.Česká televize měla předtím oslovit Veroniku Khek Kubařovou, která je nejen v moderování zběhlá, ale také se zúčastnila samotného pořadu. Angažmá Veroniky padlo, jelikož se jí nepovedlo přesunout jiné nasmlouvané závazky.Blinková pro Blesk zodpověděla i další otázky týkající se pořadu. Uvedla, že ti soutěžící, kterým byla uložena povinná karanténa, tančit nemohou, ostatní možnost mají. „A my řešíme, jak je o účast na dalším večeru StarDance nepřipravit,“ dodala.Za zmínku stojí, že podle mluvčí nemůže v sobotu tančit pět účastníků soutěže.Soutěž StarDanceLetos se v televizi vysílá již jedenáctý ročník české taneční show StarDance …když hvězdy tančí, kterou vysílá stanice ČT1. Pořad je českou verzí britské televizní show Strictly Come Dancing. Celou soutěží diváky provází dva moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková. StarDance je vysílána vždy živě z pražského Výstaviště.Tato soutěž patří k nejsledovanějším českým televizním pořadům a spočívá v tom, že soutěžní páry se skládají ze dvou členů, z nichž jeden je osobnost a druhý profesionální tanečník. Tančí zde například sportovci, herci, zpěváci a další. Každý pár předvádí předem určený druh tance a soutěží s ostatními o body poroty a o SMS hlasy diváků. Pokud pár obdrží nejnižší hodnocení, soutěž opouští, dokud nezůstane výherní pár.Dosud se v soutěži během deseti řad objevilo již celkem 88 osobností. V letošním ročníku se mezi tanečními páry objeví například herečka Simona Babčáková a Martin Prágr, herec Jan Cina a Adriana Mašková, zpěvačka Tereza Černochová a Dominik Vodička, herec Zdeněk Godla a Tereza Prucková, tenistka Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál, farářka Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík, zpěvák Mirai Navrátil a Lenka Nora Návorková, herečka Marika Šoposká a Robin Ondráček, herec Pavel Trávníček a Veronika Lálová či krasobruslař Tomáš Verner a Kristýna Coufalová.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

