Tchajwanský zástupce byl v Senátu ČR oceněn, dostal Stříbrnou medaili za rozvoj vzájemných vztahů

Předseda Senátu Miloš Vystrčil dnes jednal s tchajwanským vedoucím odpovědného za zahraniční záležitosti Josephem Wuem, mezi tématy byla hospodářská spolupráce... 27.10.2021, Sputnik Česká republika

Vedoucí Wu obdržel Stříbrnou medaili a ocenil demokratické hodnoty bývalého prezidenta Václava Havla a bývalého předsedy Senátu Jaroslava Kuberu.Wu uvedl, že si velmi váží ocenění od předsedy Senátu. Také podle něj jde o první návštěvu České republiky. Ohledně medaile řekl, že není jen pro něj, ale pro tchajwanský lid. „Medaile patří také mé zemi, která se snaží účastnit práce mezinárodních organizací,“ řekl Wu.Ocenil také přístup Česka k Tchaj-wanu, čímž ČR vytváří příklad pro další země. „Možná nás dělí tisíce mil, ale pojí nás sdílené vize a hodnoty,“ dodal.Připomněl také Havlův odkaz.Kritika ČínaČínská lidová republika celou návštěvu tchajwanského vedoucího odpovědného za zahraniční záležitosti kritizuje a svůj postoj dnes zveřejnila v příspěvku na Facebooku. „Podstata a vlivy takového jednání jsou neblahé. Čínská strana to silně odsuzuje a vyjadřuje rozhodný nesouhlas a učiní legitimní a nezbytné kroky,“ uvádí se.Čína také vyzývá odpovědné osoby z České republiky, aby co nejdříve změnily postoj a pozici, vrátily se k dodržování politického závazku pro jednu Čínu a odpovědným postojem a jednáním udržovaly a rozvíjely čínsko-české vztahy.Oficiální vztahy mezi ústřední vládou ČLR a její ostrovní provincií byly přerušeny v roce 1949, kdy se síly Kuomintangu v čele s Čankajšekem po porážce v občanské válce s komunisty přemístily na Tchaj-wan. Obchodní a neformální kontakty mezi ostrovem a kontinentální Čínou byly obnoveny koncem 80. let. Od začátku 90. let začaly obě strany mezi sebou komunikovat prostřednictvím nevládních organizací – pekingské Asociace pro rozvoj vztahů přes Tchajwanský průliv a tchajpejského Fondu pro výměny přes průliv.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

