Tvůrce seriálu Hra na oliheň potvrdil, že se „mluví“ o druhé sérii

Tvůrce seriálu Hra na oliheň potvrdil, že se „mluví“ o druhé sérii

Netflixovský seriál Hra na oliheň si za krátkou chvíli podmanil spoustu diváků na celém světě. První série seriálu skončila poněkud otevřeně a je tak jasné, že... 27.10.2021, Sputnik Česká republika

Toto jihokorejské drama o přežití je bezesporu největším seriálem Netflixu od loňského Pána tygrů. Nyní tvůrce Hwang Tong-hjŏk řekl deníku The Guardian, že již probíhají „rozhovory“ ohledně návratu.Ačkoli se druhá série zdá být velmi pravděpodobná, fanoušci si možná budou muset na jakýkoli nový materiál chvíli počkat, pokud se Hwang rozhodne pro svůj filmový vášnivý projekt.Při vzpomínce na vyčerpávající tvůrčí proces během první sezóny režisér a scénárista také konstatoval: „Bylo to fyzicky, psychicky i emocionálně vyčerpávající. Během natáčení jsem měl stále nové nápady a přepracovával epizody, takže množství práce se násobilo.“Ještě v září se Hwang vyjádřil k další sérii seriálu takto: „Nemám dobře propracované plány pro Hru na oliheň 2. Je to docela únavné, jen o tom přemýšlet. Ale kdybych se do toho pustil, určitě bych to nedělal sám. Zvažoval bych využití scenáristické dílny a chtěl bych mít více zkušených režisérů,“ sdělil.Hra na oliheňHra na oliheň je velmi populární seriál, který se stal nejpopulárnějším projektem v celé historii Netflixu. Od premiéry tuto TV show vidělo již 111 milionů diváků.Podle zápletky hrdinové série, z nichž se mnozí potýkají s finančními potížemi, bojují o velkou peněžní výhru a účastní se her o přežití. Pokud se hráčům podaří vyhrát šest dětských her, získají přes osm set milionů korun. Pokud prohrají, čeká je smrt. I přes svůj brutální obsah kraluje tato minisérie ve více než devadesáti zemích, včetně Česka.Streamovací služba Netflix byla založena v roce 1997 a sídlí v Los Gatos v Kalifornii. Od roku 2013 natáčí také vlastní filmy, seriály a televizní programy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

