https://cz.sputniknews.com/20211027/v-usa-vydali-prvni-cestovni-pas-kde-je-pohlavi-oznaceno-pismenem-x-16311984.html

V USA vydali první cestovní pas, kde je pohlaví označeno písmenem X

V USA vydali první cestovní pas, kde je pohlaví označeno písmenem X

Americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že vydalo první americký pas, kde je pohlaví označeno písmenem X. Od roku 2022 jej budou moci dostat všichni, kteří o... 27.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-27T17:33+0200

2021-10-27T17:33+0200

2021-10-27T17:33+0200

svět

usa

lgbt

pohlaví

gender

genderová rovnost

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/646/60/6466023_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1ac07c354327706e93cda1404756d81d.jpg

„Ministerstvo zahraničí vydalo první americký pas, kde je pohlaví označeno písmenem X. Těšíme se, že jej budeme moci nabídnout všem, kteří žádají o cestovní pas, jakmile začátkem roku 2022 dokončíme potřebný systém a aktualizujeme podobu,“ uvedl Price v písemném prohlášení.Úřad podle něj nadále úzce spolupracuje s ostatními vládními agenturami USA, aby zajistil co nejlepší podmínky pro cestování všech držitelů pasů bez ohledu na jejich pohlavní identitu.V létě oznámil ministr zahraničí USA Antony Blinken plány americké administrativy na zavedení třetího pohlaví X v amerických pasech a právo na vlastní výběr kteréhokoli ze tří pohlaví v dokladu. Jak Blinken tehdy poznamenal, cílem tohoto kroku je zajistit rovná práva pro LGBT komunitu. Až dosud museli američtí občané k určení jiného pohlaví, než je uvedeno v jejich rodném listě, předložit potvrzení od lékaře.V současné době je třetí pohlaví již v pasech řady zemí, včetně Austrálie, Kanady, Indie, Malty, Nepálu a Nového Zélandu.Putin o genderové výchově dětí na ZápaděRuský prezident Vladimir Putin vystoupil na plenárním zasedání Mezinárodního diskusního klubu Valdaj a vyjádřil se k situaci s genderovým problémem v západních zemích.Podle něj na Západě v rámci takové politiky přicházejí s takovými pojmy jako „rodič číslo 1“ a „rodič číslo 2“, „porodivši rodič“ a podobně.„Zákaz používání výrazu ‚mateřské mléko‘ a jeho nahrazení ‚lidským mlékem‘, aby se lidé, kteří si nejsou jisti svým vlastním pohlavím, neurazili… Nemluvě o jednoduše obludných věcech, kdy se dnes děti od útlého věku učí, že se chlapec může snadno stát dívkou – a naopak. Ve skutečnosti jim vnucují volby, které údajně mají. Vnucují a odstraňují z toho rodiče,“ řekl Putin.Prezident také poznamenal, že v Hollywoodu vydávají manuály, jak a o čem točit filmy, kolik postav by v něm mělo být, a jaké barvy pleti či pohlaví by měl být zastoupeny. „Je to horší než oddělení agitace a propagandy Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu,“ prohlásil Putin.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, lgbt, pohlaví, gender, genderová rovnost