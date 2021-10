Vědci objevili nejmladší planetu, která je hmotnější než Jupiter

https://cz.sputniknews.com/20211027/vedci-objevili-nejmladsi-planetu-ktera-je-hmotnejsi-nez-jupiter-16293009.html

Vědcům z University of Hawaii v Manoa se povedlo objevit jednu z nejmladších planet obíhajících kolem „novorozené“ hvězdy. 27.10.2021, Sputnik Česká republika

Astronomové znají tisíce planet umístěných ve vzdálených planetárních systémech, ale nový objev se od nich liší. Tato planeta se zformovala velmi nedávno a vědci ji mohou přímo pozorovat pomocí dalekohledů.Planeta s názvem 2M0437b pomůže vědcům pochopit, jak se planety v průběhu času formují a mění. To by mohlo poskytnout klíč k pochopení toho, co se stalo během formování sluneční soustavy a Země.Podle vědců je planeta několikrát hmotnější než Jupiter a vytvořila se společně se svou hvězdou před několika miliony let. Přibližně v této době se hlavní Havajské ostrovy poprvé zvedly nad oceán.Planeta je tak mladá, že díky energii uvolněné při jejím vzniku stále vytváří teplo. Autoři práce v tiskové zprávě univerzity píší, že teplota planety je podobná teplotě lávy vytékající z havajské sopky Kilauea.Planeta 2M0437b byla poprvé spatřena v roce 2018 dalekohledem Subaru umístěným na vrcholu sopky Mauna Kea. Během posledních několika let byla rozsáhle studována pomocí blízkých dalekohledů.Na konci září Sputnik psal o tom, že Hubbleův vesmírný dalekohled objevil šest galaxií, kterým zřejmě docházel studený vodík potřebný k vytvoření hvězd. Vědci se domnívají, že k tomu došlo, když vesmír prožíval nejaktivnější období zrození hvězdy.„V tomto bodě našeho vesmíru by všechny galaxie měly tvořit mnoho hvězd. Toto je vrcholná éra vzniku hvězd,“ uvedla Kate Whitakerová, hlavní autorka studie.Bez studeného vodíkového plynu potřebného k pohonu hvězd a zrození nových jsou galaxie v podstatě mrtvé. Nemohou se také omladit, i když absorbovali blízké menší galaxie a plynové mraky. Whitakerová poznamenává, že absorpční proces jednoduše „nafoukne“ mrtvé galaxie. Ale důvod, proč tyto galaxie zemřely, zůstává záhadou. Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

