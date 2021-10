Angelina Jolie a Salma Hayek řekli, zdali by Eternals dokázali porazit Thanose

https://cz.sputniknews.com/20211028/angelina-jolie-a-salma-hayek-rekli-zdali-by-eternals-dokazali-porazit-thanose-16307633.html

Když herečky uslyšely otázku novináře, tak obě bez velkého přemýšlení odpověděli, že „ano“.Podle názoru Hayekové byl postava Angeliny Jolie si s ním poradila i sama. Thena (postava Jolie) by skutečně mohla sama porazit Thanose, neboť z komiksů je jasné, že je nesmrtelná, má nadlidskou sílu a umí se teleportovat, létat a vytvářet silové pole.Fanoušci Eternals kritizovali na jaře ukázku z filmu, kde se pravilo, že hlavní hrdinové „po dobu tisíců let tajně chránili lidi před hrozbami“. To vyvolalo otázky o tom, proč Eternals nepomohli jiným superhrdinům Marvelu? Například Mstitelům, kteří pomoc potřebovali opakovaně.Mnozí fanoušci skutečně čekají, co tvůrci filmu na tyto otázky odpoví.Propadák?Dlouho očekávaný filmový trhák Eternals by mohl oficiálně spatřit světlo světa dne 4. listopadu. Na internetu se již nyní začaly objevovat recenze novinářů, kteří měli možnost tento trhák vidět na soukromé projekci. Film byl většinou chválen pro svůj působivý vizuální styl a postavy.Daný film byl označen za Ligu spravedlnosti, v níž je každému hrdinovi věnován náležitý čas. Neobešlo se to ale bez nějakých nevýhod. Z mínusů filmu zmiňme třeba vleklé druhé dějství a místy matoucí vyprávění.Například novinář Scott Menzel zdůraznil, že postavy v Eternals se v marvelovkách dříve neobjevovaly, ale i přesto se filmaři s jejich úkolem dokázali vyrovnat. Nové filmové postavy tak byly opravdu výrazné a zajímavé.Uvádí také, že se rozhodně jedná o jeden z nejkrásnějších filmů Marvel Studios v historii. Mimochodem, diváci by neměli zapomínat ani na scény po závěrečných titulcích.Film EternalsSnímek Eternals je připravovaný americký akční film z roku 2021, za nímž stojí režisérka Chloé Zhaové. Natáčí sena motivy komiksů z vydavatelství Marvel Comics o humanoidní rase Eternals.Film bude mít hvězdné obsazení, jelikož se v hlavních rolích představí npříklad Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloffová, Brian Tyree Henry, Salma Hayeková, Lia McHughová a Don Lee.Datum premiéry bylo původně stanoveno na 6. listopadu 2020. Kvůli pandemii covidu-19 bylo ale počátkem dubna 2020 uvedení snímku do kin odloženo na 12. února 2021 a v září 2020 pak listopad 2021.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

