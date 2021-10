https://cz.sputniknews.com/20211028/caputova-k-28-rijnu-boj-za-pravdu-musime-vest-neustale-16320772.html

Čaputová k 28. říjnu: Boj za pravdu musíme vést neustále

Čaputová k 28. říjnu: Boj za pravdu musíme vést neustále

„Myslím si, že pravda jako hodnota, pravdivost, dostává v tomto období velmi zabrat. V tom smyslu, že se zdá, jako bychom se nedokázali vůbec shodnout na tom, co je pravda. Dokonce se zpochybňují i fakta, vědecká fakta. Zpochybňuje se odbornost, nemáme úctu ke vzdělání a ke vzdělanosti. Je to možná způsobeno i dobou, sociálními médii, přetlakem informací, které máme,“ myslí si slovenská prezidentka.Zuzana Čaputová v této souvislosti také uvedla, že „boj za pravdu tu stále musí být“. „Musíme tu práci podstupovat a být ochotní dopracovat se k pravdě, i když to vyžaduje námahu,“ dodala.Vztahy s ČeskemSlovenská prezidentka prohlásila, že v její zemi existuje „poměrně pozitivní sentiment“ ohledně bývalého Československa.„Myslím, že 7 z 10 lidí považují toto období za velmi pozitivní a hodnotné. Dokonce tři čtvrtiny respondentů to kvalifikovali jako důležitý předpoklad pro udržení a přežití slovenského národa,“ řekl ČT Zuzana Čaputová.Podle jejího názoru jsou vztahy mezi Čechy a Slováky pozitivní. „Nejsou provázené tou zátěží, kterou si pamatuji z minulosti – než došlo k rozdělení republiky,“ myslí si.Na úkor rozdělení Československa, které tehdy nebylo obecně vnímáno jako pozitivní věc, uvedla, že dnes je „vývoj pozitivní“.„Ta naše blízkost, ať už lidská, kulturní, jazyková zůstala,“ zmínila.Zuzana Čaputová se v rozhovoru věnovala také tématu návštěvy papeže Františka na Slovensku. Tu označila za „velký dar“, a to hlavně z toho důvodu, že zemi navštívil v těžké chvíli. Za tu Čaputová označila epidemii nového koronaviru.Epidemie koronaviru prý Slovensko, podobně jako Česko, zaskočila. Čaputová v této souvislosti označila obě země za „mladé demokracie“, které ale musejí zvládat stejné výzvy jako staré demokracie. Prezidentka v této souvislosti varovala už ani ne před rozdělením společnosti, nýbrž před „fragmentací společnosti“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

