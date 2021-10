Část země zasáhne v pátek vítr o rychlosti až 70 km/h. Jaké jsou prognózy na letošní zimu?

https://cz.sputniknews.com/20211028/cast-zeme-zasahne-v-patek-vitr-o-rychlosti-az-70-kmh-jake-jsou-prognozy-na-letosni-zimu-16319120.html

ČHMÚ o výstraze informoval ČTK s tím, že ta platí od pátečních 9:00 do půlnoci a týká se Frýdlantska v Libereckém kraji, Jesenicka v Olomouckém kraji, okolí Hlinska a Poličky v Pardubickém kraji a několika oblastí Vysočiny a Moravskoslezského kraje.Z toho důvodu by lidé měli zajistit okna a dveře, upevnit volně položené předměty a zabezpečit skleníky. Meteorologové rovněž doporučují omezit horské túry a nevydávat se zejména na hřebeny hor.Silný vítr Česko trápil také celý minulý čtvrtek. Největší problémy byly v západní polovině země, kde vítr vyvracel stromy, lámal větve a ničil střechy. Na Náchodsku padající strom zranil člověka. Kvůli větru byl ještě následující den ráno omezen provoz na železničních tratích Doksy – Jestřebí, Horní Cerekev – Dobrá Voda a Vojtanov – Bad Brambach.Měsíc říjen se již blíží ke konci, a co nevidět přijde i zima. Podle meteorologů ze společnosti AccuWeather by se zimní počasí v západní a severní Evropě, které může částečně zasáhnout i Českou republiku, nemělo nést v duchu nějakých velkých výkyvů.Polární vír neboli polární cyklona je oblast nízkého tlaku v horních vrstvách atmosféry, která se vyskytuje kolem obou pólů. Vír z toho severního v minulosti už několikrát ovlivnil zimní počasí v Evropě, a nutno podotknout, že východu hrozí i letos. Z toho důvodu by tak letošní zima mohla být o něco delší a chladnější, než na co jsou Východoevropané zvyklí. Co se týče zasažených oblastí, pak mezi ty nejrizikovější patří severní část Rumunska, západní Ukrajina, Bělorusko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Polsko a Slovensko. Polární vír by se mohl dostat i do Maďarska, Rakouska a Česka.A co by to znamenalo pro ČR? Zřejmě již druhou tuhou zimu za sebou, ta poslední byla nejstudenější za posledních devět let. Tu způsobila takzvaná Bestie z východu, tedy pojem označující velmi chladné počasí, které se objevuje v případě, že je nad Skandinávií a Arktidou vyšší tlak.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

