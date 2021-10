https://cz.sputniknews.com/20211028/cesko-si-pripomnelo-vznik-samostatneho-statu-cr-by-si-mela-vazit-sve-nezavislosti-tvrdi-babis-16323678.html

Česko si připomnělo vznik samostatného státu. ,,ČR by si měla vážit své nezávislosti,“ tvrdí Babiš

Dnešním dnem si připomínáme v celé zemi 103. výročí samostatné republiky v roce 1918. U této příležitosti se konají po celé zemi akce. Pietní setkání se... 28.10.2021, Sputnik Česká republika

Na Vítkově položili u hrobu Neznámého vojína věnce premiér Andrej Babiš, předseda Senátu Miloš Vystrčil, ministr obrany Lubomír Metnar či náčelník generálního štábu Aleš Opata. Prezident Miloš Zeman se nachází v nemocnici, zastoupil ho náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky Jan Kaše.Tradiční předávání nejvyšších státních vyznamenání bylo odloženo kvůli hospitalizaci Miloše Zemana. Seznam vyznamenaných však Hrad ve 20:00 zveřejní na webu.Podle Babišových slov by si měla země vážit své nezávislosti. „Jsme svrchovaný stát, i když jsme součástí Evropské unie a NATO, neměli bychom nechat cizí instituce a cizí státy zasahovat do naší svrchovanosti,“ konstatoval premiér.Předseda Senátu Miloš Vystrčil zareagoval na jeho slova a řekl, že „jestli někdo dělá něco pro svrchovanost a svébytnost České republiky, tak je to zejména parlamentní diplomacie českého Senátu“ a že premiér by se tím měl inspirovat.Pietní akci na mnoha místechPietní akty se konají v mnoha českých městech. Například u Pomníku bojišť první a druhé světové války v Husově sadu v centru Ostravy si vznik státu připomněli představitelé Moravskoslezského kraje, města, armády, policie a řady organizací. Pietní akce proběhly také v Brně, Olomouci a Ostravě.Exprezident Václav Klaus vystoupil na akci v Míčovně Pražského hradu. Podle něj stojí Česko na klíčové křižovatce, na které začíná jít o všechno. „I v důsledku toho politika Bruselu sleduje jiné cíle, než jakými jsou svoboda, prosperita a zvyšování životní úrovně obyvatel Evropy,“ uvedl a kritiku směřoval i k „nevědecké klimatické chiméře“, k životnímu stylu Evropanů či směrem k omezování občanských práv a svobod „pod záminkou epidemie“.Co se týče našich sousedů, Slovenska, prezidentka Zuzana Čaputová dnes v dopoledních hodinách položila věnec k památníku spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika, další k památníku československé státnosti na Náměstí T. G. Masaryka v Bratislavě. Právě Štefánik a Masaryk byli podle slovenské prezidentky klíčovými osobnostmi v souvislosti se založením Československa.Na Slovensku je letos 28. říjen oficiálně státním svátkem, toto rozhodnutí loni přijal slovenský parlament. Od rozdělení československé federace v roce 1992 tak Slovensko poprvé slaví 28. říjen státním svátkem, což Čaputová ocenila.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

