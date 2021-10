https://cz.sputniknews.com/20211028/daru-rolins-vydesil-covid-rusi-vanocni-koncert-16310717.html

Daru Rolins vyděsil covid. Ruší vánoční koncert

Daru Rolins vyděsil covid. Ruší vánoční koncert

Zpěvačka Dara Rolins se rozhodla, že její vánoční koncert neproběhne ani letos. Důvodem je současný epidemický stav, z něhož hvězda dostala strach, což ji... 28.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-28T07:57+0200

2021-10-28T07:57+0200

2021-10-28T07:57+0200

celebrity

koncert

dara rolins

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/996/33/9963314_0:258:1192:929_1920x0_80_0_0_8a2bf5153b31ee90b74b88858e697839.png

„Moji milí, už pár dní se chystám oznámit vám definitivní rozhodnutí mě a mého týmu, že ani letos můj Vánoční koncert bohužel nebude,” uvedla na začátek zpěvačka.Následně Dara podrobně vysvětlila důvodu tohoto kroku.„K tomuto rozhodnutí jsem dospěla po dlouhém zvažování, diskusích, telefonátech s lidmi, kolegy z branže a rozhodla jsem se, že chystat tak náročný projekt v tom pocitu nejistoty, který je aktuální, díky stoupajícím číslům ještě více konkrétními způsobuje stres a nepohodlí,“ poznamenala.Podle jejích slov nikdo, ani všichni ti, kteří v přípravách svých show pokračují, opravdu nikdo nemá díky zhoršující se situaci stoprocentní jistotu a záruku, že něco reálného proběhne...„Jedná se o velkou zodpovědnost nejen vůči vám, jako publiku, ale i více než stočlennému týmu, který se na mém koncertu podílí. Nedokážu tvořit, zkoušet, uvést do pohybu svou fantazii a jako před dvěma lety - se v euforickém pocitu štěstí těšit a připravovat na něco, co dost možná zase nebude. Vím, je to jako držet vás v šachu, ale zdá se, že svět potřebuje k uzdravení více času,“ uvedla Rolins.Všechny vstupenky zůstávají nadále v platnosti a stejně jako naposledy už nyní je v O2 universu zarezervované datum 17. prosinec pro Vánoční koncert v roce 2022.„Děkuji za vaše pochopení a doufám, že vaše zklamání neohrozí naši vzájemnou náklonnost... Děkuji každému, kdo si na můj koncert koupil lístek a je i nadále odhodlán užít si ho příští rok v Praze, i Bratislavě A ještě jednou děkuji za vaše pochopení...“ podotkla Rolins.Sledující vyslovili hvězdě pochopení a ujistili, že na concert Dary počkají.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel. V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211007/ani-padesatka-na-krku-daru-rolins-nezastavi-ukazala-se-v-plavkach-a-bez-makeupu-fanousci-sili-16074167.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koncert, dara rolins, koronavirus