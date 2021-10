https://cz.sputniknews.com/20211028/den-odchodu-sovetskych-vojsk-z-cssr-vyznamny-proc-az-ted-aneb-jak-dostat-vztahy-na-bod-mrazu-16319944.html

Den odchodu sovětských vojsk z ČSSR významný? Proč až teď? Aneb jak dostat vztahy na bod mrazu…

Z iniciativy Senátu dostane Sněmovna k projednání novelu o státních svátcích. V souvislosti s ukončením 23letého pobytu sovětských vojsk na území ČSSR se 26... 28.10.2021

Pane senátore, podobně významným dnem má být atentát na Heydricha. Tento den má být dokonce připomenutím národního odporu. Bude se to projednávat spolu se dnem odchodu vosk SSSR. Není to zatřepání pytlem historických skutečností, z něhož se reálie začínají tahat jako králíci z klobouku? Osobně čekám, kdy se anuluje proces v Postupimi a jednání vzešlá z Jalty.Doubrava: Promiňte mi ten výraz, ale to, co se děje, je neskutečná gauneřina a zkreslování dějin. Vše se zhoršilo během posledního roku, nebo spíše příchodem některých pražských senátorů, mám na mysli pány Fišery a paní Novotné a všechny jim podobné. Zmínil jste Jaltu. Mocnosti si rozdělily vliv a vše, co následovalo, vyplývalo z dohodnutého bipolárně rozděleného světa, k čemuž značně předtím přispěl nacismus a 2. světová válka. Nemá se historicky spekulovat, ale nebýt druhé světové války, řada věcí mohla být zcela jinak. Změny v Rudé armádě na sklonku druhé světové, kdy došlo k eliminaci klíčových kádrů, mě nevedou k tomu si myslet, že by dvakrát chtěl válčit SSSR.Házet do jednoho pytle SSSR a nacistické Německo je gauneriáda první kategorie. Že se tak nedělo minulých 30 let, je jasná známka toho, že to, co Sněmovna má projednávat z popudu Senátu, je principiálně nesprávné, je to nesprávně položená otázka a mylná interpretace dějin. Pokud odešli Sověti z NDR a od nás v roce 1991, mělo tak učinit i NATO, mělo odejít z Německa. Pokud NATO neodešlo, pak se nedivme, že zesílil politický tlak, v rámci něhož si Západ potvrdil své pozice, resp. na úkor současného Ruska. Já si nemyslím, že by pováleční Němci byli šťastni za americkou okupaci, která mimochodem trvá dodnes.NATO se začalo rozšiřovat k hranicím Ruské federace. Pokud Rusové instalovali nové zbraně, dělají to na svém území. Někteří mí kolegové v tom vidí ruskou agresi. Nevnímají, jak se rozšiřují a roztahují po světě americké základny. Tohle oni naopak za agresi nepovažují. Vidí v tom něco jako „ochranná/obranná opatření NATO“, zatímco já v tom spatřuji rozpor. Politicky aktivní ze současné generace prošli různými školeními v USA. Nechci malovat čerta na zeď, ale nové základny NATO (po roce 1991, pozn.) a monstrózní vojenská cvičení tohoto paktu nemají s obranou nic společného. Není to snad odrazový můstek pro vojenskou expanzi?Slovanské národy, které se staly součástí Aliance, se dle mého soudu zřekly své slovanské podstaty.Proč podle vás musela nejprve padnout socha Koněva?Doubrava: Jde o vyprovokování Moskvy, jde o to, aby zareagovala zkratkovitě, aby se tím legitimizovalo vše, co NATO podniká či hodlá uskutečnit. Tnout do Koněva a do jeho odkazu je značně velká urážka. Když se ukázalo, že zostudit Koněva nestačí, tak se sáhlo po Vrběticích. Nejprve tolika humbuku a teď „ticho po pěšině“… I Pepíčkovi z 5.A muselo dojít, o jak nesmyslnou argumentaci jde, nota bene když navíc důkazní báze veškerá žádná. Nechci být zlý, ale americký agent ve službách BISky odvedl mizernou „práci“. O co tu tedy jde? Řekl bych, že o plánované a řízené zhoršování vztahů s Ruskem. Opakovaně tvrdím: máme-li mít vůbec nějakou budoucnost, musíme se dívat také na Východ. Nadávat na Rusko a spotřebovávat jeho plyn (byť nám ho nedává zadarmo), to svědčí o špatném vychování, nikoli Rusů. Západ, o kterém jsme snili v roce 1989, je nyní vyčerpaný a dostal se na šikmou plochu tím, že deformuje to nejlepší, čím se dlouhodobě mohl pochlubit. Nyní je ve fázi, kdy mu hrozí sebezničení. Do katastrofy hodlá zatáhnout i Rusko. Nevylučuji, že (jakoukoli) agresí proti Rusku usiluje o oddálení své vlastní záhuby.Opatřil: Obecně: Pobyt jakékoli velmoci na území jiného státu je nepřijatelný, jakkoli nazýváme formy okupace. Vzpomínám si, jak jsem byl zaskočen vstupem armády SSSR do Československa. Během let jsem se ale začal na vše dívat šířeji. Dnes jsem přesvědčen, že důvody k invazi byly nejen politické, ale také vojenské. Američané po válce zůstali v Německu (SRN), kde zřídili svoje základny. Dodnes tam jsou a jsou na nich i jaderné zbraně. Tímto Sovětský svaz neomlouvám, jen říkám, že se domnívám, že jeho krok v r. 1968 chápu. Nemyslím si, že by Sověti v tomto případě učinili něco, na co Západ reagoval jako druhý. Bylo třeba dosáhnout parity mezi Západem a Východem, součástí toho bylo i rozmístění části vojsk SSSR na území Československa. Sovětské zbraně nemohli obsluhovat vojáci ČSLA. Proto sem přišla i sovětská obsluha. (Sputniku toto dříve potvrdil i Václav Vítovec z Atom muzea /DEPOT JAVOR 51/, pozn. red.).Sovětská armáda na našem území do politiky nezasahovala (moci se tu nechopila žádná vojenská chunta…), prováděla cvičení ve vymezeném prostoru. Pobyt vojsk SSSR nás nestál ani korunu, místní obyvatelé se sovětskými posádkami chytře obchodovali a Sověti k nám vozili některé nedostatkové zboží. Ve své době, jak si vzpomínám, šlo třeba o barevné televizory, odšťavňovače atd. Z dnešního hlediska jde o zastaralou techniku, ale tehdy se jednalo o nové a nedostatkové zboží. Pokud sovětský voják u nás něco provedl, riskoval, že bude souzen československými úřady. Protože Sověti potřebovali spolupráci místních firem, například stavebních, nasmlouvaly se kontrakty, takže spolupráce, jak mám potvrzeno od dobových pamětníků, probíhala v konstruktivním duchu, kde se dokonce navázala různá přátelství a další výstavba už pro civilní sektor. Šlo o intenzivní projekty v 70. letech, viz třeba spolupráce při výstavbě metra a mnohé další.Za nacismu se u nás popravovalo místní obyvatelstvo, vyhlazovaly celé vesnice… Pořád mi chce někdo tvrdit, že nacistická okupace a sovětský „pobyt vojsk“ jedno jsou? Znovu, nehájím SSSR. Jde-li o období 1968-1991 – nevím, zda dobová situace vůbec dovolovala jiné uspořádání, jiný běh událostí. V téže dekádě jsme tu měli karibskou krizi, kdy byl svět na hranici jaderného vyhlazení… Jisté je, že nacisté vypalovat Lidice nemuseli. Nemělo to žádný vojenský smysl.Nevěřme tomu, co dnes omílá mladá generace v politice, která nic z toho nezažila, o čem se nás teď snaží přesvědčovat – ať už jde o druhou světovou válku či o okupaci sovětskou armádou. Já si nemyslím, že šlo o v pravém slova smyslu o okupaci: nebyla tu žádná sovětská okupační správa, naproti tomu nacistickou okupační správu a režim jsme zažili.Myslím, si že je dnes trend vylepšit historickou okupaci Německa. Ukázat i „hodné nacisty“ a naopak líčit sověty jako primitivy, kteří tu loupili a znásilňovali. Vidím v tom účel a kalkul. Kvůli nacistům jsme ztratili skoro 400 tisíc občanů. Oběti pobytu sovětské armády se čítají na stovky. Za celou dobu pobytu šlo vesměs a automobilové nehody. Pokud někdo za socialismu posledních dvaceti let nemohl studovat, či pracoval v kotelně, pak si položme otázku, co se stane, když dneska otevřeme pusu a začneme kritizovat oficiální politiku. Člověk si rovněž neškrtne.Je tu ale podstatnější věc. Dnes tu máme moderní Rusko, které surovinově potřebujeme. Měli bychom se chovat korektně a nezneužívat historii pro zesložiťování současných vztahů. Ostatně Merkelové přece také nepředhazujeme, že vedla zemi, která ještě „včera“ byla nacistická. Jednání s dnešním SRN není jednáním s historickými nacisty. Pokud ČSSR ublížila sovětská nomenklatura let šedesátých, současné ruské vedení s tím nemá ale vůbec nic společného.Děkujeme oběma respondentům za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

