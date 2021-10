„Díky za Váš podíl na zredukování ruské ambasády!“ Hamáček svou zpovědí zapůsobil velkým dojmem

https://cz.sputniknews.com/20211028/diky-za-vas-podil-na-zredukovani-ruske-ambasady-hamacek-svou-zpovedi-zapusobil-velkym-dojmem-16322569.html

Bývalý předseda ČSSD a odstupující ministr vnitra Jan Hamáček zveřejnil na facebookovém účtu příspěvek, v němž shrnul výsledky aktivit sociálních demokratů. 28.10.2021, Sputnik Česká republika

Na úvod politik poznamenal, že tento týden na předsednictvu strany splnil svůj slib, který dal v den vyhlášení výsledků voleb. Připomněl, že pro sociální demokracii dopadly špatně a za výsledek nese plnou odpovědnost.„Té se v žádném případě nezříkám. Musí přijít nové vedení, které vrátí sociální demokracii do nejvyššího patra politiky. Velmi mě mrzí, že jsme svým výsledkem zklamali desetitisíce lidí, kteří budou potřebovat pomáhat v době blížících se pravicových experimentů,“ varoval.Uznal, že sociální demokracie i on učinili řadu menších i větších chyb a vše se dalo udělat jinak a lépe.„Tyto úvahy k takovým situacím, jakou je náš neúspěch, patří. Udělali jsme však také spoustu dobrých rozhodnutí a prosadili mnoho věcí, které zlepšují životní podmínky našich občanů. Se čtrnácti poslanci a pěti ministry jsme prosazovali program sociální demokracie. Takovou podobu měla mnohá rozhodnutí naší vlády, i když jsme v ní měli menšinu,“ podotkl.Ve svých vzpomínkách na minulost Hamáček pokračoval.Následně vyzdvihl, že vznikla vláda s důvěrou a sociální demokracie vrátila politiku na parlamentní půdu, tedy tam, kam patří.Ve statusu nechybělo ani téma koronavirové epidemie.„Rok a půl jsme vládli v pandemii. Byla to téměř polovina doby našeho vládnutí. Skoro nikdo si nedokáže představit ten enormní tlak, pod nímž jsme každý den po několik měsíců byli. První vlnu jsme zvládli velmi dobře, na podzim loňského roku jsme dělali řadu chyb,“ podotkl.Podle svých slov Hamáček nechce hledat viníky, ale domnívá se, že sociální demokracie situaci nepodcenila.„Osobně si myslím, když se dívám na vývoj preferencí, že právě pandemie nám vzala mnoho hlasů,“ uvedl s dovětkem, že na podrobnější analýzy se počká.Hamáček vyzdvihl, že nechce psát dlouhou osobní zpověď, ale přeci jen rád by upozornil na jednu skutečnost.„Politika se za poslední roky totálně změnila. A přesto neztratila nic na své důležitosti. Proto je důležité mít politický a jasně ideově ukotvený program. Velmi si přeji, aby občané nedávali svůj hlas lidem, které vůbec neznají, stranám a hnutím, které žádný zřetelný program nemají,“ varoval bývalá lídr ČSSD.Doplnil, že být tradiční stranou není nic, za co by se měli stydět.„Zkrátka a dobře, ČSSD bude mít vždy dobrý program, který lidem poskytuje životní jistoty a pocit spravedlnosti,“ zdůraznil.Popřál ČSSD, aby pod novým vedením byla úspěšná, protože „společnost potřebuje silnou sociální demokracii.„Mimochodem, nic lepšího než myšlenka sociální demokracie ve společnosti a v politice neexistuje. A té já zůstávám věrný,“ uzavřel.Stěží Hamáček mohl očekávat, že jeho příspěvek bude mít za následek tolik emocí, které lidé ukázali ve svých poznámkách.„Respekt za dodržení slova a velké díky za Váš podíl na zredukování ruské ambasády!“ napsal Martin Uhlíř.„Pane Hamáčku nejlepší Vaše rozhodnutí je rezignace, ale přišla pro ČSSD moc pozdě,“ uvedla Marie Novotná.„Každá strana, pokud má být v budoucnosti volitelná, se musí očistit od špatných historických vazeb. Třeba ČSSD pobyt mimo sněmovnu pomůže,“ sarkasticky poznamenal Tomáš Čech.„Já tě potkat, tak ti šlápnu do ksichtu,“ pohrozil Michal Schlehr.Někteří přišli s varováním ohledně nové vlády a naopak Hamáčka podpořili.„Rozhodně bych kvůli této ‚prohře‘ ve volbách neodcházela z vedení ČSSD...vedl jste ji dobře... Bohužel letos zavládla blbost....ale to se bohužel stává... Každému se nezavděčíte a lidé rádi mění názory...V dalších volbách budete opět zpět, protože to, co tu teď předvede tahle vláda, bude naprostá katastrofa a lidé brzy zapláčou...Já vás volím pokaždé, z mého pohledu jste pro nás ‚mladé‘ rodiny udělali nejvíce... ještě by chtěli sem tam něco změnit či vylepšit, ale nemůžeme chtít vše hned. Rozhodně nikam neodcházejte a veďte ČSSD nadále,“ doporučila Lucie Buchtová.„Nenechte se otrávit nenávistnými komentáři a pracujte dál pro ČSSD. Děkuji za vaše nasazení v těžkých časech. Teď na chvíli zvítězila demagogie, ale věřím, že se vše dřív nebo později obrátí,“ vyjádřila podobný názor Marie Achmetajová.„Děkuji za vše, co jste pro nás udělal a vaše strana ČSSD udělala…Hodně jsem Vás podporoval až do posledního vdechu… Pobrečel jsem, protože teď co bude vládnout sama zlodějská koalice, tak budou na vás vzpomínat v dobrem…“ stojí v komentáři Michala Braváčka Zeleného.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

