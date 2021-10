Společnost Facebook změní svůj název na Meta

https://cz.sputniknews.com/20211028/facebook-zmeni-svuj-nazev-na-meta-16324292.html

„Počínaje dneškem se budeme jmenovat Meta,“ řekl. Představil také logo společnosti v podobě modré Möbiovy pásky.Podle něj nový název zdůrazňuje zaměření společnosti na metavesmír, kde se lidé vzdávají obrazovek a zažívají efekt přítomnosti ve virtuální realitě.Nový název bude zastřešovat služby jako Facebook či Instagram. Názvy jednotlivých sociálních sítí zůstanou zachovány a budou se tak dál nazývat Facebook, Instagram či Whatsapp.Facebook a metavesmírFacebook plánuje během pěti let zaměstnat 10 000 vysoce kvalifikovaných inženýrů v zemích Evropské unie. Odborníci budou potřeba pro vytvoření metavesmíru, o čemž zakladatel a generální ředitel Facebooku Mark Zuckerberg hovořil v červenci. Tito odborníci se budou hledat především v Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Polsku, Nizozemsku a Irsku, uvedla dříve společnost.„Těšíme se na spolupráci s vládami v celé EU při hledání správných lidí a správných trhů, abychom mohli pokročit s nadcházející náborovou kampaní v celém regionu,“ uvedli viceprezidenti společnosti Nick Clegg (globální záležitosti) a Javier Olivan (hlavní produkty).Metavesmír je popisováno jako 3D digitální prostor, ve kterém lidé komunikují mimo svou polohu. Řada dalších společností, včetně Microsoftu, Robloxu a Epic Games, investuje velké prostředky do vlastních verzí metavesmírů. V září Facebook také oznámil vytvoření fondu na financování programů a externího výzkumu, který by mu pomohl takový prostor vytvořit. Fond pro programování a výzkum rozšířené reality (XR) do projektu během dvou let investuje 50 milionů dolarů, upřesnila společnost.Metavesmír by mohl být další verzí internetu, kde místo webových stránek a mobilních aplikací budou existovat hybridní světy obývané lidmi a jejich inteligentními digitálními avatary, chytrými věcmi a jejich digitálními dvojčaty a přírodními objekty. Samotný termín metavesmír se poprvé objevil v kultovním kyberpunkovém románu Avalanche Neala Stephensona z roku 1992. Přečtení tohoto románu je povinné ve vývojovém týmu Xboxu společnosti Microsoft a mezi vedoucími pracovníky Facebooku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

