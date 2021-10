Forbes: Americké bombardéry cílí na likvidaci ruských lodí

https://cz.sputniknews.com/20211028/forbes-americke-bombardery-cili-na-likvidaci-ruskych-lodi-16314850.html

Bombardéry Letectva Spojených států amerických B-1B Lancer procvičují nový hlavní úkol, kterým je likvidace ruských lodí Baltského a Černomořského loďstva. S... 28.10.2021, Sputnik Česká republika

Jak tvrdí redakce, díky dlouhému doletu LRASM mohou B-1 ostřelovat ruské lodě v jakémkoliv místě Černého moře ze vzdušného prostoru NATO.B-1B byl v posledních deseti letech intenzivně využíván na Blízkém východě jako jediný nadzvukový bombardér USA. Výsledkem bylo, že letadlo opakovaně selhalo a vyžadovalo vážnou údržbu.Americké letectvo má v současnosti 61 bombardérů B-1B Lancer, 46 strategických bombardérů B-52H a 20 neviditelných bombardérů B-2 Spirit schopných nést jaderné zbraně.Hlavním strategickým bombardérem amerického letectva budoucnosti by měl být B-21 Raider, který v dlouhodobém horizontu nahradí všechna „strategická letadla“ ve službách amerického letectva.Podle posledních údajů by měl nový letoun uskutečnit první let nejdříve v roce 2022. Stroj bude podzvukový, vyrobený na aerodynamickém schématu samokřídla a navenek bude vypadat jako Spirit. Hlavním rozdílem oproti jeho předchůdci je nižší cena. Přitom by nové letadlo mohlo nést méně bomb a raket než B-2.Rockwell B-1B LancerDodávky letounů B-1B začaly v roce 1986 a formálně vstoupil do služby u Strategic Air Command (SAC) jako jaderný bombardér ve stejném roce. V roce 1988 bylo dodáno všech 100 letadel.Na začátku devadesátých lech po válce v Zálivu a souběžně s reorganizací SAC na nově vytvořené Air Combat Command byla úloha B-1B změněna na konvenční bombardování. Bojově byl poprvé nasazen během operace Desert Fox v roce 1998 a poté během operací NATO v Kosovu následujícího roku. Dále B-1B podporoval vojenské síly USA a NATO v Afghánistánu a Iráku.B-1B je dolnoplošník s měnitelnou geometrií křídel dosahující oproti B-1A mírně nadzvukové rychlosti, ale s daleko větší nosností, než měly původní prototypy, ale s nestrategickým doletem. V konečné verzi bombardéru B-1B je realizován koncept nízkonákladového průlomu protivzdušné obrany prostřednictvím letu v supermalých výškách s obložením terénu.Konstrukce letounu je převážně ze slitin hliníku a titanu. U letounu je přitom využita jen malá část technologie stealth — upraveny byly například vstupy motorů a stroj dostal nátěr pohlcující radarové záření. Díky tomu je na radaru protivníka zobrazen asi jako setina letounu B-52.Tři vnitřní pumovnice pojmou až 34 020 kg výzbroje, ať už se jedná o různé druhy pum, řízených střel či min. Šestice vnějších závěsů s nosností 27 000 kg byla určena k nesení jaderných zbraní, ty ovšem byly pro výzbroj B-1B zakázány smlouvou START I.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

