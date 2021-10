https://cz.sputniknews.com/20211028/fotbalista-krmencik-se-pod-slavistickym-kotlem-rozjel-nasledne-se-za-zkurenou-plzen-omluvil-16319526.html

Fotbalista Krmenčík se pod slávistickým kotlem rozjel. Následně se za zkur*enou Plzeň omluvil

Fotbalista Krmenčík se pod slávistickým kotlem rozjel. Následně se za zkur*enou Plzeň omluvil

Po středeční výhře Slavie Praha nad Olomoucí fotbalisté oslavovali s věhlasnou tribunou Sever a pomalu se již ladili na nedělní šlágr proti Viktorce Plzeň... 28.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-28T15:21+0200

2021-10-28T15:21+0200

2021-10-28T15:21+0200

česko

česká republika

fotbal

plzeň

sk slavia praha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1080/75/10807531_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_e42eaa720d5d01fb695d0dd07eae7423.jpg

Nedělní ostře sledovaná fotbalová bitva začala již ve středu. Michael Krmenčík s Viktorkou získal tři tituly, zahrál si s ní evropské poháry, dostal se do reprezentace a přestoupil do Brugg. Právě z Belgie tuto sezónu hostuje ve Slavii. A včera se předvedl skandováním Zkur*ená Plzeň.Na chování bývalého spoluhráče na Instagramu upozornil David Limberský, který se ptá, co je schopný Krmenčík ještě udělat.Nedělní bitva mezi pražskou Slavií a plzeňskou Viktorkou bude mít na trávníku zajímavou dohru.Michael Krmenčík si své pochybení však pravděpodobně uvědomil a taktéž na Instagramu přispěchal s omluvou.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

plzeň

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, fotbal, plzeň, sk slavia praha