GIBS k možným únikům z kauzy Vrbětice: Ke spáchání trestného činu nedošlo. Celou záležitost odložila

GIBS k možným únikům z kauzy Vrbětice: Ke spáchání trestného činu nedošlo. Celou záležitost odložila

Píše o tom iROZHLAS s tím, že se věc prověřovala na základě došlých podnětů, které se týkaly výroků prezidenta Miloše Zemana. Navíc trestní oznámení mířilo na policejního prezidenta Jana Švejdara.Inspekce stanovila, že nebylo prokázáno, že by citlivé informace unikly od policie.„Pověřováním nebylo prokázáno, že by k nezákonným únikům informací z trestního spisu došlo konkrétním jednáním konkrétního příslušníka bezpečnostního sboru. Tedy, nebylo nijak prokázáno, že úniky způsobila osoba, jejíž nezákonné jednání by spadalo do věcné příslušnosti GIBS,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí generální inspekce Ivana Nguyenová.Vyzdvihla, že informace, které měly uniknout z inkriminovaného spisu a byly zveřejněny médii, nijak neohrožují probíhající trestní řízení.Nguyenová zdůraznila, že GIBS dospěla k závěru, že nedošlo ke spáchání trestného činu a tudíž celou záležitost odložila.Publikace uvádí, že na generální inspekci se obrátil Radek Ondruš, právní zástupce společnosti Imex Group, která měla vrbětické sklady v pronájmu. Ten vyslovil nesouhlas, jak o celé kauze mluvil na veřejnosti prezident Miloš Zeman.Zmiňme, že se Zeman k Vrběticím vyjádřil poprvé až týden po zveřejnění celé kauzy. Prohlásil, že pracovník firmy Imex Group odmítl výslech na detektoru lži.Ondruš se proti tomuto tvrzení ohradil.„To, co jsme uvedli do spisu, a já jsem u toho seděl, byl přesný opak toho, co uvedl pan prezident,“ upřesnil právník.Od policistů údajně chtěl záruku, že se jejich dotazy budou vztahovat pouze k vrbětické kauze.„Měli jsme obavu, že by ty informace mohly utéct do sdělovacích prostředků. A to se nakonec skutečně stalo. Někdo to vynesl prezidentovi a pan prezident to obratem sdělil dál,“ dodal.Další podnět, kterým se inspekce zabývala, se týkal policejního prezidenta Jana Švejdara, který ještě v květnu napsal na twitterovém účtu, že čelí kvůli možným únikům ohledně vyšetřování výbuchů ve Vrběticích trestnímu oznámení pro vyzrazení utajované skutečnosti.Server iROZHLAS napsal, že na aktuální dotazy redakce Švejdar neodpověděl.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

