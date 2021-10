https://cz.sputniknews.com/20211028/jake-jsou-nejlepsi-potraviny-uzitecne-pro-ledviny-odbornici-zminuji-i-oblibenou-podzimni-zeleninu-16312329.html

Jaké jsou nejlepší potraviny užitečné pro ledviny? Odborníci zmiňují i oblíbenou podzimní zeleninu

Ledviny odvádějí z těla přebytečné tekutiny, udržují normální hladinu krevního tlaku a aktivně se podílejí na metabolismu. Pro správné fungování orgánu je... 28.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-28T07:26+0200

„Především je to brusinka, která obsahuje fenolové glykosidy, lykopen, flavonoidy, kumariny, kyselinu ellagovou a další kyseliny. Tato bobule má močopudné a antiseptické účinky. Brusinky se doporučují k léčbě chronických onemocnění ledvin a močových kamenů,“ uvedla.Kromě toho doporučila věnovat pozornost koření: anýzu, kmínu, fenyklu. Toto koření má díky svým esenciálním olejům protizánětlivý a protikřečový účinek a také stimuluje činnost ledvin.Umírněná konzumace červeného masa nezvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, řekl lékař a televizní moderátor Alexander Mjasnikov ve vysílání televizního kanálu Rossija 1. Podle něj až do roku 2020 „celý svět“ věřil v opak.V důsledku toho se ukázalo, že o této korelaci neexistují žádné spolehlivé údaje, poznamenal. „Ve velkém množství může (červené maso; pozn. red.) zvýšit (riziko; pozn. red.) rakoviny střev. Pokud jde o srdce, nejsme si už tak jistí... Dnes už se nemusí o tom hovořit tak kategoricky, jako jsme to tvrdili celá ta desetiletí,“ řekl lékař. Zároveň vyzval k umírněné konzumaci červeného masa, a to maximálně třikrát týdně.Snížení hladiny špatného cholesteroluLékař a dietolog Alexej Kovalkov promluvil na portálu YouTube o tom, že za účelem snížení hladiny špatného cholesterolu je třeba normalizovat hladinu cukru v krvi.Za tímto účelem je, podle jeho slov, třeba konzumovat dostatečné množství bílkovin a vlákniny, kterou ve velkém množství najdeme například v otrubách. Na tento seznam dotyčný zařadil také pektiny, které se zase tvoří v později sesbíraných jablkách.„Tyto tmavé skvrny lze seříznout, dát do sklenice, ale bez cukru, pak zmrazit a poté konzumovat. Obsahují velké množství pektinů,“ upřesnil Kovalkov.Zdravotník rovněž poradil vyškrtnout z jídelníčku rychlé sacharidy a ponechat v něm ty složité. „Množství sacharidů by nemělo překročit 110-115 gramů denně. (…) Ideální by to samozřejmě bylo vypočítat pro každého člověka individuálně, s ohledem na jeho fyzickou a psychickou zátěž,“ vysvětlil lékař.Kovalkov rovněž poradil odstranit chronické problémy, jež způsobují reaktivní zánět související se zvýšenou hladinou cholesterolu, jako je zánět Highmorovy dutiny, kolitida, enteritida, gastritida, a nemocné zuby.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

