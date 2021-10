Kalousek se bojí, že nebude mít přístup ke zdravotnickým službám. Volá po povinném očkování

Politik uvedl, že vláda Petra Fialy se sestavuje teprve dva týdny. Půl měsíce je příliš krátká doba na posouzení, nicméně Kalousek má v něčem jasno.„To jediné, co víme, je, že to bude všechno jinak, než je to v novinách,“ podotkl.Co se týče tématu pandemie, podle Kalouska to vláda nezvládla, o čemž svědčí čísla.„Zbytečně tady umřely desetitisíce lidí kvůli populismu vlády,“ vyzdvihl.Premiéra Andreje Babiše a jeho kabinet obvinil z toho, že se tváří, jako by už nevládl, ačkoli současná vláda stále nese plnou odpovědnost za to, co se v zemi děje.Kalousek odsoudil lidi, kteří se nechtějí očkovat. Doplnil, že nechce být rukojmím těchto občanů. Dokonce v této otázce souhlasil s končícím ministrem zdravotnictví za ANO Adamem Vojtěchem. Oba politici totiž vyslovili stejný názor, že současná epidemie je epidemií neočkovaných.„Já nechci být rukojmím dvou až tří milionů nezodpovědných lidí, kteří mně mohou omezit přístup k veřejné službě zdravotnictví. Vyvolává to ve společnosti celou řadu problémů, ať už ekonomických nebo sociálních. Tu jejich nezodpovědnost nejsem schopen pochopit a nemyslím si, že by měla být tolerována,“ neskrývá své rozhořčení Kalousek.Upozornil, že i očkovaní mohou onemocnět, ale v mnohem menších počtech končí na JIP.Politik vidí dvě cesty, jak se bránit covidu: omezení sociálních kontaktů nebo očkování.Kalouskovi vadí ti lidé, kteří nechtějí ani jedno, ani druhé.„Ti jsou navíc dost hluční,“ podotkl.Domnívá se, že občané nad sedmdesát let, kterých je v Česku více než 400 tisíc, by se prostě měli očkovat, protože právě u nich hrozí, že mohou v případě onemocnění zahltit nemocnice.Politik je přesvědčen, že přichází čas na povinné očkování.Kalousek svůj postoj k neočkovaným zopakoval i na twitterovém účtu.„Nedokážu pochopit bezohlednost neočkovaných a nechci být jejich rukojmím. Ochotně bych podpořil povinné očkování. Pokud to není možné, musí neočkovaní počítat s omezeními. Ať se svobodně rozhodnou - buď vakcína, nebo omezené sociální kontakty,“ napsal.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

