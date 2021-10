https://cz.sputniknews.com/20211028/media-kretinsky-usiluje-o-nakup-velke-casti-west-hamu-united-16323166.html

Média: Křetínský usiluje o nákup velké části West Hamu United

Média: Křetínský usiluje o nákup velké části West Hamu United

Sky News přišla s informacemi, že v první polovině měsíce listopadu by měl být ohlášen nákup velké části klubu West Ham United ze strany miliardáře Daniela... 28.10.2021

K odsouhlasení nákupu by mělo dojít v nejbližších dnech, píše portál. Celkově by měl získat 27 % tohoto klubu. Křetínský již s vlastněním fotbalových klubů zkušenosti má, patří mu Sparta Praha.Jedna z možností je, že Křetínský prý bude moci převzít celý klub „po uběhnutí blíže nespecifikovaného množství času“.Aktuální dohoda má mít hodnotu mezi 600 a 700 miliony britských liber. Pokud by Křetínský měl převzít vše, tak by klub získal nového majitele, poprvé od roku 2010.Podle informací Sky News je Křetínský velkým hráčem na britském trhu. Je největším vlastníkem ve společnosti Royal Mail a druhý největší ve společnosti Sainsbury's.Pokuty pro fanouškyMožný nákup části slavného fotbalového klubu ze strany Daniela Křetínského není jedinou fotbalovou novinkou posledních dní. Před dvěma dny bylo informováno, že Senát České republiky schválil přestupkovou novelu, podle které hrozí fanouškům, kteří při sportovních zápasech použijí pyrotechniku, pokuta až sto tisíc korun a zákaz vstupu na stadiony.Novela má kromě jiného zjednodušit agendu spojenou s přestupky a zlepšit součinnost úřadů při ochraně dětí před domácím násilím. Novela dále zavádí pravidla šetrného výslechu svědka mladšího 15 let a informační povinnost správního orgánu vůči orgánu sociálně-právní ochrany dětí v případě, že byl přestupek vykazující znaky užití násilí v rodině nebo v partnerském vztahu spáchán na dítěti nebo před dítětem.Bude-li při sportovních utkáních použita pyrotechnika i v souvislosti s jejím konáním, počítá novela s pokutami od 10 tisíc korun do 50 tisíc korun a až 100 tisíc korun v případě opakovaného přestupku. Kromě toho však pachatelům hrozí i zákaz vstupu na stadiony. Aby mohlo docházet ke kontrole recidivy, ministerstvo vnitra navrhlo nový typ přestupku zapisovat do rejstříku trestů, a vztahovat se má také na drogové přestupky.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

