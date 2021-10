https://cz.sputniknews.com/20211028/ministr-havlicek-chysta-mimoradnou-pomoc-domacnostem-kvuli-cenam-energii-16315855.html

Ministr Havlíček chystá mimořádnou pomoc domácnostem kvůli cenám energií

Ministr Havlíček chystá mimořádnou pomoc domácnostem kvůli cenám energií

Okolo deseti procent domácností by v České republice mohlo být ohroženo energetickou chudobou. Ty by měly mít národ na okamžitou pomoc od vlády, prohlásil... 28.10.2021

Opatření by se mělo týkat až půl milionu českých domácností. „Mimořádná pomoc je konečně záležitost, na které jsme se s opozicí shodli,“ řekl Havlíček.Na tiskové konferenci ministr uvedl, že s velkou pravděpodobností budou mít na mimořádnou pomoc nárok ti, kdo mají možnost čerpat příspěvek na bydlení, a dále lidé, jež jsou v takzvané hmotné nouzi.Podle jeho slov se opatření nyní propočítává a bude zveřejněno v následujících dnech.Karel Havlíček dále ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem vyzval ty domácnosti, jež přišly o dodavatele, aby co nejrychleji našly nového, který jim bude schopný poskytnout lepší ceny ve srovnání s takzvaným dodavatelem poslední instance.Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem mají připravovat i další opatření směřovaná na změkčení růstu cen energií.„Přijdeme v řádu dnů se sérií jasných opatření, která lidem pomohou. Je potřeba nepodléhat strachu. Vláda a celá politická reprezentace se shodnou na tom, že v řádu dnů budou jasná opatření, aby se lidé nedostávali do exekucí a dluhových pastí,“ prohlásil Robin Povšík, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové.Sama Maláčová na svých sociálních sítích uvedla, že spíše než dotace je potřeba nalézt systémové řešení situace.„Současnou situaci, kdy stovkám tisíc domácností chodí faktury na zálohy až 25 000 měsíčně, NELZE řešit sociální dávkou!! Potřebujeme systémové řešení a jednání s 5 klíčovými DPI, aby zálohy okamžitě snížily!! Požádala jsem premiéra Babiše o svolání mimořádného jednání vlády,“ napsala na svých sociálních sítích.Nový dodavateléEnergetický regulační úřad (ERÚ) minulý týden vyzval všechny, kteří se dostali k tzv. dodavateli poslední instance (DPI), aby s výběrem nové smlouvy u vybraného dodavatele neváhali.ERÚ v této souvislosti uvedl, že spotřebitelé si kromě společnosti, k níž se nyní v důsledku celé situace dostali, mohou vybrat jakéhokoliv dodavatele na trhu. U DPI sice mohou klienti setrvat po dobu až šest měsíců, ale institut primárně funguje jako záchranná síť, aby se spotřebitelé neocitli bez elektřiny a plynu.Pokud jde o dodavatele poslední instance, ti se v případě dodávek elektrické energie v současné době odvíjí od konkrétního regionu. Jde o společnosti E.ON Energie (jižní části ČR), Pražská energetika (Praha a nejbližší okolí) a ČEZ Prodej (střed a sever ČR). U plynu to jeE.ON Energie (Jihočeský kraj), Pražská plynárenská (Praha a nejbližší okolí) a innogy Energie (zbytek ČR).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

