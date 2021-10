https://cz.sputniknews.com/20211028/musk-chce-na-vlastni-naklady-dopravit-lidstvo-na-mars-16320466.html

Musk chce na vlastní náklady dopravit lidstvo na Mars

Musk chce na vlastní náklady dopravit lidstvo na Mars

Podnikatel Elon Musk, který vlastní podíly ve společnostech SpaceX a Tesla, znovu kritizoval návrh „miliardářské daně“ v USA a prohlásil, že své peníze hodlá... 28.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-28T23:39+0200

2021-10-28T23:39+0200

2021-10-28T23:39+0200

svět

usa

mars

elon musk

miliardář

daň

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/856/78/8567830_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b0a470da8dbce76b67217ec783a25ac.png

Novinář Christian Davenport z deníku Washington Post na Twitteru napsal, že pokud by byla zavedena „miliardářská daň“, kterou navrhují demokraté v americkém Kongresu, platby Muska a šéfa Amazonu Jeffa Bezose by stačily na financování mise s lidmi na Mars.Mezi návrhy, které demokraté projednávají pro novou bilionovou injekci do ekonomiky, patří zvláštní daň pro superbohaté, která by zdanila růst jejich majetku. V současné době platí američtí miliardáři, kterých je více než 700, mnohem nižší daně než běžní Američané. Jejich majetek je zdaněn až po prodeji. Miliardáři si zároveň mohou snadno půjčit peníze na živobytí od bank na svůj majetek - tyto půjčky se také nedaní, protože nejsou příjmem. Celý systém obvykle končí smrtí miliardáře a nezdaněným převodem velké části jeho majetku na dědice.Daň, kterou navrhují demokraté, zatím není v legislativě upřesněna. Zejména není jasné, jak hodnotit meziroční změny hodnoty mnoha majetků bohatých lidí, jako jsou pozemky, nemovitosti, luxusní zboží a umělecká díla.Další miliardář, který by měl být podle demokratické iniciativy také zdaněn, bývalý americký prezident Donald Trump, návrh roznesl na kopytech a prohlásil, že by to znamenalo vyhnání všech bohatých lidí ze Spojených států.Trump také vyjádřil obavy, že by mu mohlo být znemožněno znovu kandidovat na prezidenta, pokud by se řídil vlastní radou a přestěhoval se do jiné země, takže poznamenal, že „prostě vydrží“.Muskovo jměníMuskův majetek se podle časopisu Forbes tento týden přiblížil 300 miliardám dolarů, což z něj díky růstu akcií společnosti Tesla dělá nejbohatšího člověka na světě. Akcie Tesly zdražily v pondělí o téměř 13 procent na pozadí informace o smlouvě s autopůjčovnou Hertz o prodeji 100 000 elektromobilů Tesla.Společnost Hertz byla založena před více než sto lety v Chicagu a zaujímá jedno z předních míst na světovém trhu půjčování automobilů. Patří jí skoro dva tisíce půjčoven v USA a přes pět tisíc po celém světě. V květnu vyhlásila společnost bankrot a později ji koupily investiční společnosti Knighthead Capital Management a Certares Opportunities.Kapitalizace samotné společnosti na pozadí této informace přesáhla jeden bilion dolarů. Podle odhadů Forbes po ukončení dražeb zbohatl Musk o 41,7 miliardy dolarů. Podle informací Forbes Real-Time se majetek tohoto byznysmena nyní odhaduje na 257,6 miliardy dolarů.Jak podotýká Forbes, je to nejvyšší ukazatel od začátku evidence v roce 1982. Předtím byl nejbohatším člověkem zakladatel Amazonu Jeff Bezos, jehož jmění dosáhlo částky 212 miliard dolarů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211028/musk-ostre-zkritizoval-dan-z-miliardaru-navrzenou-v-usa-16315060.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, mars, elon musk, miliardář, daň