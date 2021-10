https://cz.sputniknews.com/20211028/musk-ostre-zkritizoval-dan-z-miliardaru-navrzenou-v-usa-16315060.html

Musk ostře zkritizoval daň z miliardářů navrženou v USA

Podnikatel Elon Musk, který tento týden vévodí žebříčku miliardářů podle verze Forbes, zkritizoval daň z miliardářů, kterou v Kongresu navrhli demokraté. 28.10.2021, Sputnik Česká republika

Musk reagoval na tweet, jehož autor navrhl šablonu dopisu voliče svému reprezentantovi v Kongresu. V dopisu vyzývají zákonodárce, aby nepodpořili návrh senátora Rona Wydena o zdanění nerealizovaného nárůstu kapitálu.Autor dopisu napsal, že když začnou zdaňovat růst kapitálu miliardářů, pak to brzy Kongres použije pro milionáře, potom také pro menší investory.Muskův kapitál se tento týden přiblížil podle verze Forbes k 300 miliardám dolarů, díky růstu akcií své společnosti Tesla se stal nejbohatším člověkem na světě.Další návrh demokratů, kteří projednávají nové bilionové investice do ekonomiky, spočívá ve zvláštní dani ze super bohatých. Zdaněn má být růst jejich kapitálu. Dnes platí američtí miliardáři, kterých je víc než 700, daně podle mnohem nižší sazby než obyčejní Američané. Jejich aktiva nejsou zdaněna do okamžiku jejich prodeje. Zároveň si mohou miliardáři snadno půjčit peníze od bank se zástavou svého majetku, tyto úvěry také nejsou zdaňovány, poněvadž nejde o příjem. Celé schéma končí obvykle se smrtí miliardáře a nezdaněným předáním značné části jeho aktiv dědicům.Daň navržená demokraty není zatím schválena zákonodárci. Zejména není jasné, jak se mají každý rok odhadnout změny ceny početných aktiv boháčů, jako jsou pozemky, nemovitosti, přepychové věci a umělecká díla.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

