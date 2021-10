https://cz.sputniknews.com/20211028/na-slovensku-by-se-do-vyroby-stihacich-letounu-f-16-mohla-zapojit-i-statni-spolecnost-lotn-16315709.html

Na Slovensku by se do výroby stíhacích letounů F-16 mohla zapojit i státní společnost LOTN

Na Slovensku by se do výroby stíhacích letounů F-16 mohla zapojit i státní společnost LOTN

Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď po středečním jednání se zástupci společnosti Lockheed v americkém Greenvile uvedl, že na výrobě F-16 pro Ozbrojené síly... 28.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-28T10:42+0200

2021-10-28T10:42+0200

2021-10-28T10:42+0200

slovensko

usa

slovensko

f-16

jaroslav naď

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/16267919_0:100:3000:1788_1920x0_80_0_0_bc60899e7b31311f37471e9284bf07de.jpg

Naď také uvedl, že nehledě na komplikace spojené s pandemií koronaviru by se dodávka prvních F-16 na Slovensko neměla opozdit.Společnost LOTN by se mohla podílet na servisu stíhacích letounů po jistou úroveň, také může být aktivní v oblasti podpory pozemních způsobilostí. Další projekt se týká komplexní výroby komponentů.Ministr také informoval o prvním sponzorském daru společnosti Lockheed ve výši 150 tisíc dolarů, který putuje do Ústřední vojenské nemocnice SNP v Ružomberku. Nemocnice chce za tyto peníze koupit nový mobilní diagnostický ultrazvukový systém a ultralehký ventilátor na ventilaci pacientů. Příspěvek bude použit také na nápravu škod v souvislosti s nedávným požárem.Podle slovenského ministra v souvislosti s pořízením letadel F-16 neproběhne pouze obměna letectva, ale jde také o příležitost na prohloubení strategického partnerství. O tomto tématu chce také mluvit ve čtvrtek s ministrem obrany USA Lloydem Austinem v Pentagonu.Kontrakt na 14 stíhaček F-16 C/D Block 70 americké výroby uzavřelo Slovensko koncem roku 2018. Stíhačky by měly Slovensko stát 1,6 miliardy dolarů (přibližně 34 miliardy korun). První čtyři stíhačky by měly na Slovensko dorazit v roce 2022. Zbývajících deset bude dopraveno do konce roku 2023. Součástí smlouvy je i letecká výzbroj, logistická podpora a výcvik leteckého a pozemního personálu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210625/slovensky-nku-ministerstvo-obrany-neprokazalo-opodstatnenost-nakupu-vsech-14-stihacich-letounu-f-16-14956280.html

https://cz.sputniknews.com/20210705/slovenske-ministerstvo-obrany-prislo-s-navrhem-nove-dohody-se-spojenymi-staty-15062618.html

usa

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, slovensko, f-16, jaroslav naď