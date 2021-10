https://cz.sputniknews.com/20211028/o-pristim-prezidentovi-rozhodne-zahranici-obava-je-na-miste-16316494.html

O příštím prezidentovi rozhodne zahraničí? Obava je na místě

O příštím prezidentovi rozhodne zahraničí? Obava je na místě

Je to plán, aby si pětikoalice uzurpovala veškerou moc? Novela zákona týkající se voleb vypadá jako příprava na prezidentské volby v roce 2023. Jde o sporné... 28.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-28T17:43+0200

2021-10-28T17:43+0200

2021-10-28T17:43+0200

názory

volby

česká republika

prezidentské volby

pražský hrad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/15228745_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_be9edc862c9934cac701caeb4818fa4a.jpg

Hodit to do obálky. Tu oblíznout. Nalepit na ní známku. Poslat. A čekat, až na Pražském hradě usedne kandidát lepšolidí. Když ne, zpochybnit volby, přepočítávat hlasy a vynutit si vítězství kandidáta lepšolidí. Že to je možné v USA nebo Rakousku, ale ne v České republice? Tak pozor! Brzy korespondenční hlasování bude platit i u nás.Senát schválil návrh na zavedení korespondenční volby prezidenta a poslanců. Volební novelu předložilo pět desítek senátorů v čele s Markem Hilšerem z klubu Starostů a Tomášem Czerninem za TOP 09. Novela, pod níž jsou podepsáni i všichni členové vedení horní komory, by podle předlohy měla platit od příštího roku.Novela vychází z vládního zákona o správě voleb. Počítá s tím, že si volič vyžádá od zastupitelského úřadu identifikační lístek, předvyplněnou doručovací obálku a hlasovací obálku. Hlasovací lístek s preferovaným volebním uskupením by si vytiskl na webových stánkách ministerstva vnitra, případně označil preferenčními hlasy, poté by jej vložil do hlasovací obálky a tu pak i s vyplněným identifikačním lístkem do doručovací obálky. Písemnost by pak odeslal nebo osobně doručil zastupitelskému úřadu, který by ji v den voleb předal volební komisi. Lístky by pak byly započítány spolu s ostatními do celkových výsledků voleb. Tvůrci novely náklady odhadli na pět milionů korun.Hlasování poštou by mohlo využít na 600 tisíc Čechů, kteří v cizině žijí trvale nebo tam odjeli za prací či studiem. Podle současných pravidel mohou Češi v zahraničí hlasovat jen na velvyslanectvích, což je údajně časově i finančně nákladné pro krajany, kteří žijí daleko od jejich sídel.O zákonu bude ještě rozhodovat Poslanecká sněmovna. Dá se ale odhadnout, že vše projde bez klopýtnutí. Stoupenci korespondenčního hlasování mají teď po říjnových volbách ve Sněmovně většinu.Není tajemstvím, že Češi v cizině dávají přednost stranám nebo kandidátům hlásající pravdoláskařské hodnoty. Podívejme se na výsledek letošních sněmovních voleb v zahraničí. Nad 50 procent hlasů dostala koalice Pirátů a Starostů. Koalici Spolu krajánci nadělili nad 34 procent hlasů. Třetí hnutí ANO paběrkovalo s 4,99 procenty hlasů. Poslední prezidentské volby vypadaly podobně. Ve finále Jiří Drahoš u Čechů v cizině urval nad 90 procent hlasů, pan Miloš Zeman mírně pod 10 procent hlasů.A o to tu může jít. Pětikoalice, bývalý demoblok, zkrátka jedním slovem lepšolidi spoléhají na to, že zahraničí bude jistit vítězství jejich kandidáta, aby absolutně ovládli naší republiku. V nejhorším případě mohou výsledek voleb napadnout.Stačí si vzpomenout na prezidentské volby v sousedním Rakousku před pěti lety. Korespondenční hlasování připravilo o vítězství Norberta Hofera, kandidáta Svobodné strany Rakouska. Zprvu podlehl o pouhých 30 863 hlasů nezávislému kandidátovi s podporou Zelených Alexanderovi Van der Bellenovi. Není ani třeba psát, že v zahraničí Rakušané hlasovali spíš za Van der Bellena. Pak kvůli vadným obálkám pro korespondenční volbu se muselo hlasování odložit o dva měsíce.Takže? Komu korespondenční hlasování v Česku prospěje? Na to se Sputnik zeptal známého poslance za SPD a bývalého diplomata Jiřího Kobzy.„Šlo o očekávatelný krok. Pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) toto avizovala jako jednu ze svých hlavních legislativních priorit již delší dobu. A lze též předpokládat, že se časem tyto subjekty, které nyní prosadily v Senátu možnost korespondenčního hlasování pro české občany žijící v zahraničí, budou snažit právo na korespondenční volbu přenést i do České republiky,Ve jménu zachování elementární svobody soutěže politických stran a férovosti volebního procesu je třeba tyto snahy naprosto odmítnout a dělat vše proto, aby nikdy nebyly realizovány v praxi. Třeba i formou následné stížnosti k Ústavnímu soudu, pokud tento návrh schválí i Sněmovna a přehlasuje-li případné veto prezidenta republiky.Z toho důvodu, že jde o protiústavní narušení jednoho ze základních principů volebního práva - tajnosti hlasování, což je naprosto zásadní a definiční rys způsobu výkonu volebního práva v jakémkoli politickém systému, který chce být nazýván demokratickým.Tento princip (tajnost hlasování) může být zajištěn a garantován pouze tehdy, je-li výkon hlasovacího práva osobní a individuální (prováděný fyzicky vhozením hlasovacího lístku do volební urny za plentou ve volební místnosti) – a kontrolovatelný volební komisí. Což u tzv. dálkového hlasování (korespondenční a elektronické volby) není možné.Korespondenční (a elektronické) hlasování tudíž směřuje i k narušení dalšího klíčového pilíře demokratického volebního práva, kterým je jeho rovnost. Zjednodušeně řečeno, zásada, že jeden občan má jeden volební hlas. Nic víc, nic míň. To je opět korespondenční volbou narušeno.Nemluvě už o tom, jak jsme viděli například v USA nebo v Rakousku, že korespondenční hlasování – a zejména pak proces počítání korespondenčních hlasů – ničí v občanské veřejnosti důvěru ve spravedlivou politickou soutěž, delegitimizuje politickou reprezentaci vzešlou z voleb, ve kterých je používáno, doslova rozvrací a rozeštvává celou společnost a umožňuje podvody a manipulace," říká poslanec.Podle pětikoalice je to ve prospěch demokracie. Není to ale tak, že to je pouze v její prospěch? Vždyť v zahraničí hlasují převážně její stoupenci.„Samozřejmě, protiústavní krok a krok, který jasně směřuje proti spravedlnosti a svobodě průběhu voleb nemůže být nikdy ve prospěch demokracie, ba právě naopak.A je i na zváženou, zda mají vůbec lidé trvale, několik let (anebo mnohdy i několik desítek let) žijící v zahraničí mimo Českou republiku, lidé, kteří fakticky vůbec neznají naše místní problémy a reálie, v českých parlamentních volbách hlasovat. A pokud ano, tak je nijak neomezuje to, že se musí jednou za čtyři roky dostavit na nejbližší zastupitelský úřad České republiky.V případě voleb ústavních orgánů totiž nemá být v žádném případě rozhodujícím činitelem jejich jednoduchost, nýbrž jejich ústavnost, spravedlnost, férovost a nezpochybnitelnost.Volební právo je vrcholným občanským a politickým právem, které nesmí být vystaveno sebemenšímu riziku zneužití. A, jako každé právo, je i toto spojeno s určitou odpovědností a nesamozřejmostí, která se projevuje např. tím, že jeho realizace vyžaduje obětovat několik hodin času a osobního nasazení, které spočívá v nutnosti dostavit se do příslušné volební místnosti. Což rozhodně není nepřiměřená cena za možnost spoluovlivnit podobu politického směřování naší země," míní politik.Může korespondenční hlasování ovlivnit příští prezidentské volby? Třeba právě ve prospěch kandidáta pětikoalice.„Zcela jistě. To je hlavní motiv a důvod návrhu na zavedení korespondenční volby ze zahraničí. Uvědomme si, že v zahraničí žije cca půl milionu osob s českým občanstvím.A dalším důvodem přijetí je rovněž fakt, že celkové výsledky nedávných voleb do Poslanecké sněmovny ukázaly, že „pětikoalice“ ve společnosti zdaleka nemá v české společnosti většinu, jakkoli ve Sněmovně ji, díky propadlým hlasům subjektů, které nepřekročily požadované pětiprocentní kvorum, nyní má. Disponuje totiž jen cca 43 % voličských hlasů, což ve druhém kole prezidentské volby na zvolení její vlastní hlavy státu zdaleka nestačí. A v přímé prezidentské volbě žádný hlas nepropadne," říká poslanec za SPD Jiří Kobza.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211026/zdravotni-stav-prezidenta-posoudi-lekarske-konzilium-narod-zemanovi-drzi-pesti-16300733.html

https://cz.sputniknews.com/20211027/klasicky-podvod-na-volice-babise-pobouril-senat-kdyz-vetoval-zmrazeni-platu-ustavnich-cinitelu-16311351.html

https://cz.sputniknews.com/20210607/kobza-chteji-znemoznit-zemana-i-klause-uspeje-li-ve-volbach-demoblok-nove-pomery-uz-nenapravime-14763645.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

volby, česká republika, prezidentské volby, pražský hrad