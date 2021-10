https://cz.sputniknews.com/20211028/osn-hlasi-rekordni-pocet-uprchliku-kvuli-svetovym-konfliktum--16319806.html

OSN hlásí rekordní počet uprchlíků kvůli světovým konfliktům

OSN hlásí rekordní počet uprchlíků kvůli světovým konfliktům

V důsledku světových konfliktů dosáhl počet uprchlíků 48 milionů. Během dokladu o vnitřně přesídlených osobách o tom informovala speciální zpravodajka OSN... 28.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-28T22:41+0200

2021-10-28T22:41+0200

2021-10-28T22:41+0200

Kromě toho, jak dále uvedla, je pořád složitější zabezpečovat dodržování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv za podmínek zhoršujícího se charakteru ozbrojených konfliktů a násilí.Jimenez-Damaryová dodala, že současná situace se může ještě zhoršovat kvůli častějším živelním pohromám a také pandemii.V září Evropský parlament vyzýval k přípravám na vlnu migrantů z Afghánistánu poté, co se moci chopili členové Tálibánu (teroristická organizace zakázaná na území RF). Poslanci také apelovali na přípravu speciálního vízového programu pro afghánské ženy, které hledají ochranu.Podle údajů Evropské komise je v Afghánistánu vysoká míra vnitřního přesídlování. Přibližně tři miliony lidí byly donuceny se přestěhovat v rámci země koncem loňského koku a přibližně 550 tisíc od začátku letošního.Generální tajemník OSN Antonio Gutterres také vyzval všechny státy k přijímání uprchlíků z Afghánistánu, státy by je podle něj neměly deportovat.Situace v Afghánistánu se vyostřila v květnu 2021 poté, co USA stáhly své vojáky, kteří se tam nacházeli od roku 2001. Tálibánci 15. srpna vešli do hlavního města Kábul a oznámili konec války. Prezident Afghánistánu Ašraf Ghaní ještě v ten den opustil zemi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

