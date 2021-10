https://cz.sputniknews.com/20211028/podle-pruzkumu-chteji-dve-tretiny-cechu-pojmout-vanoce-usporneji-16314667.html

Podle průzkumu chtějí dvě třetiny Čechů pojmout Vánoce úsporněji

Podle průzkumu chtějí dvě třetiny Čechů pojmout Vánoce úsporněji

Zářijový průzkum Provident Financial odhalil, že letošní Vánoce chce 68 procent lidí pojmout úsporněji. Zatímco loni se přes polovinu Čechů vůbec neomezovala... 28.10.2021, Sputnik Česká republika

Jak vyplývá z průzkumu, jehož výsledky přináší ČTK, loni si Vánoce Češi užívali, jak byli zvyklí. Ve výdajích se omezil každý třetí. 60 procent lidí neomezilo své vánoční výdaje vůbec. Ale vypadá to, že letos budou Češi na Vánoce úspornější.Průzkum ukázal, že více než polovina (55 procent) lidí se pokusí ušetřit na vánočních přípravách. Třetina Čechů chce dárky nakoupit online, čtvrtina je zase chce pořídit co nejdříve a v akci. Každý třetí dotázaný navíc plánuje omezení jejich ceny a množství.Třináct procent lidí je také připraveno výrazně omezit své vánoční výdaje. Češi se také chtějí vyhnout půjčkám, na vánoční dárky si půjčku nechce brát 93 % lidí.Dárky do osmi tisíc korunPrůzkum společnosti GLS odhalil, že třetina Čechů chce letos nakupovat dárky dříve než v minulosti. Navíc 28 procent dotázaných začne nakupovat dárky na konci listopadu po slevové akci Black Friday.Z průzkumu také vyplývá, že většina Čechů chce za dárky utratit do osmi tisíc korun, polovina spotřebitelů bude kombinovat nákup v obchodech a na internetu. Pět procent Čechů nebude kupovat žádné dárky.Společnost GLS uvádí, že tři procenta Čechů již má nakoupeny všechny dárky. 14 procent dotázaných dárky shání celý rok, ale ještě jim nějaké chybějí. Nákup dárků na poslední dva týdny před Štědrým dnem nechává asi každý pátý Čech.Ředitel GLS Česká republika Pavel Včela varuje, aby Češi v souvislosti s velkým zájmem nákupů přes internet a problémům výrobcům s materiálem, dopravou dílů z Číny a rychlého růstu cen nenechávali objednávky na poslední chvíli.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

