https://cz.sputniknews.com/20211028/polsko-hodla-spolupracovat-s-francii-na-vystavbe-jaderne-elektrarny-16318043.html

Polsko hodlá spolupracovat s Francií na výstavbě jaderné elektrárny

Polsko hodlá spolupracovat s Francií na výstavbě jaderné elektrárny

Polsko chce spolupracovat s Francií na výstavbě jaderné elektrárny, sdělil novinářům šéf Národního bezpečnostního úřadu Polska Pawel Soloch. 28.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-28T18:14+0200

2021-10-28T18:14+0200

2021-10-28T18:14+0200

svět

francie

jaderná elektrárna

polsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/81/52/815200_0:334:3021:2033_1920x0_80_0_0_bf3e7bfb6d080c044b1589896536c3ea.jpg

Polský prezident Andrzej Duda navštívil ve středu Paříž, kde jednal s francouzským protějškem Emmanuelem Macronem.„Jednání na takové vysoké úrovni svědčí o tom, že vážně bereme francouzské návrhy s ohledem na to, že máme podepsanou dohodu o spolupráci s USA v této sféře. Tato dohoda je ve stadiu realizace,“ dodal.Polská vláda hodlá postavit šest jaderných energobloků o celkové kapacitě 6-9 GW. První má být spuštěn v oblasti Gdaňského pobřeží v roce 2033. Dnes funguje asi 70 % polských energetických kapacit na uhelném palivu.Otázka zelené energetikyDeset členských států EU se dříve vyslovilo pro zařazení jaderné energetiky do seznamu odvětví sestaveného Evropskou komisí, jež přispívají ke snížení škod pro životní prostředí. Autoři článku zveřejněného v listu Le Figaro jsou premiéři, ministři energetiky a ekonomiky Francie, Rumunska, Česka, Finska, Slovenska, Chorvatska, Slovinska, Bulharska, Polska a Maďarska.Autoři článku považují jadernou energetiku za bezpečný zdroj energie a zdůrazňují, že dodnes neexistují vědecké důkazy toho, že přispívá ke globálnímu oteplování víc než jiné druhy energie zařazené do taxonomie. Navíc jde podle názoru autorů o stabilní zdroj energie, který na rozdíl od plynu chrání evropské spotřebitele před výkyvy cen, a rovněž značně snižuje závislost evropské výroby na elektrické energii z jiných zemí.V článku se praví, že jaderná energetika zajišťuje dnes téměř polovinu produkce bezuhlíkové elektrické energie v Evropě.Úřady EU se již dříve dohodly, že se k polovině století má region stát klimaticky neutrálním, kdy konečný objem emisí skleníkových plynů do atmosféry má být nulový. Klimatické neutrality může být dosaženo díky snížení exhalací a uplatnění technologií zachycení a úschovy škodlivých plynů.Přechod ke klimatické neutralitě si vyžádá reformy výroby a spotřeby energie, vážné snížení exhalací skleníkových plynů v různých odvětvích hospodářství, snížení použití nerostných druhů paliv, růst spotřeby obnovitelné energie a také investice ve výši bilionů eur.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211018/turow-proti-jnschwalde-polaci-objevili-nemene-problematicky-dul-16213164.html

https://cz.sputniknews.com/20210930/ruske-mzv-o-dukovanech-litujeme-ze-prevladla-politizace-16011615.html

francie

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francie, jaderná elektrárna, polsko