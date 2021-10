https://cz.sputniknews.com/20211028/probiha-likvidacni-utok-na-zivotni-uroven-obyvatel-klaus-vystoupil-u-prilezitosti-28-rijna--16318847.html

„Probíhá likvidační útok na životní úroveň obyvatel.“ Klaus vystoupil u příležitosti 28. října

Václav Klaus u příležitosti státního svátku vzniku Československa vystoupil v Míčovně Pražského hradu. Varoval před novými ideology usilujícími o likvidaci... 28.10.2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/06/86/068640_0:40:5072:2892_1920x0_80_0_0_c5fe4e4a29be22f13cb81cc55650260a.jpg

„Toto výročí dostává právě teď novou aktualitu,“ uvedl na začátku svého vystoupení bývalý prezident a dodal: „Právě teď vznikající a nebezpečně se rozrůstající nové hrozby od nás vyžadují nové úsilí o zabezpečení naší státní existence a její budoucnosti. Otázkou je jen a jedině to, budou-li dnes žijící generace schopny takových činů, jaké vykonala v roce 1918 generace takzvaných mužů října.“„Přestože zažíváme nejdelší období míru v naší historii, do budoucnosti nemůžeme pohlížet bez obav,“ myslí si Václav Klaus.Podle jeho slov je západní svět, k němuž bylo tehdejší Československo po sametové revoluci připojeno, svědkem pokusů změnit sám charakter společnosti pomocí sociálního inženýrství.„Čelíme pokusům změnit svět sociálním inženýrstvím a předělat ho podle představ nové generace ideologů, kteří antihumánní představy a své světovládní ambice skrývají za fráze o záchraně planety, za boj proti změnám klimatu, za odstranění zcela svévolně definované diskriminace, za údajně potřebnou globální vládu, a za další podobné progresivistické cíle, které nejsou cíli našimi,“ prohlásil ve svém projevu.„Trnem v oku těmto radikálním bořitelům je existence národních států, jakým je naše republika, existence národů jako takových, existence rodiny i samotné lidské přirozenosti. Postupně se jim podařilo ovládnout veřejné mínění celého vyspělého Západu, podřídit si politiku, akademický svět i média. Zejména se jim podařilo ovládnout školství a tím nebezpečně infikovat naše děti,“ uvedl Václav Klaus.Bývalý prezident rovněž konkretizoval metody, které zmínění noví ideologové používají. Jednou z nich je i snaha očernit zachránce Evropy ve druhé světové válce.„Přepisují historii boje za naši svobodu, snaží se z vítězů a skutečných zachránců Evropy po druhé světové válce dělat viníky válečných zločinů, naše vítězství hanobí, a nacházejí mezi námi nemálo těch, kteří jsou ochotni jim nejen naslouchat, ale i přitakávat a jejich názory dokonce prosazovat,“ myslí si Klaus.Dále uvedl, že k dosahování svých cílů tito „radikální ideologové“ využívají především mezinárodní instituce. Jako příklad uvedl Organizaci spojených národů (OSN) a Evropskou unii.„V důsledku toho politika Bruselu sleduje jiné cíle, než jakými jsou svoboda, prosperita a zvyšování životní úrovně obyvatel Evropy. Lidé a jejich blahobyt mají být obětovány nevědecké klimatické chiméře, která je ostatně jako tak často v dějinách jen zástěrkou klasického souboje o moc,“ prohlásil a dodal: „Probíhá nemilosrdný útok na životní úroveň a životní styl obyvatel Evropy.“V této souvislosti bývalý prezident promluvil o inflaci, kterou označil za dlouhodobou.„Pod záminkou epidemie covidu-19 jsou omezována občanská práva a svobody. Odvážím se říci, že jsme se ocitli na další z klíčových křižovatek, na níž znovu začíná jít o všechno. I o všechno to, co pro nás symbolizuje 28. říjen. To není fráze, kterou bych lehkomyslně použil kdykoli. Jen nemnozí z nás si bohužel dnešní nové hrozby a rizika dostatečně uvědomují,“ zmínil Václav Klaus s tím, že „jiní jen velmi pohodlně bojují minulé války, stále více podléhají mediální manipulaci a dění kolem sebe věnují nedostatečnou pozornost“. Tyto skutečnosti jsou prý neodpustitelné.Jak uvedl bývalý prezident, proběhlé parlamentní volby se nesly ve znamení zástupných témat, kdy se politici neodvážili hovořit o tom důležitém. Stejně tak vítězové voleb organizovaní okolo koalice Spolu prý hovoří velmi mlhavě o změnách, které chtějí přinést.„Postoje tohoto typu (boje ve válkách minulosti – red.) ukázaly i nedávné parlamentní volby, jejichž výsledek ovlivnila témata zástupná, namísto jasných názorů na klíčové ideové, politické i ekonomické otázky dnešní doby. Vítězové voleb velmi nepřesvědčivě a nejasně hovoří o změně, kterou chtějí přinést. Ale nemyslí tím změnu oněch zmíněných nebezpečných trendů, které prožíváme, a které ohrožují naši budoucnost. Nemají odvahu se jim postavit, dávají přednost podvolení se jim,“ řekl na konto koalice Spolu a koalice PirStan.„Změnu si navíc představují úplně jinak než mlčící většina našich spoluobčanů,“ dodal bývalý prezident.Z důvodu nemoci prezidenta republiky Miloše Zemana se v letošním roce nekoná oslava 28. října na Pražském hradě. Tuhle skutečnost Václav Klaus označil za symbolickou pro „zvláštnosti a rizika doby, v níž se nacházíme“.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

