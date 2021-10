https://cz.sputniknews.com/20211028/rusky-obcan-dunajev-byl-vydan-z-jizni-koreje-do-usa-kvuli-obvineni-z-kyberneticke-kriminality-16324905.html

Ruský občan Dunajev byl vydán z Jižní Koreje do USA kvůli obvinění z kybernetické kriminality

Ruský občan Dunajev byl vydán z Jižní Koreje do USA kvůli obvinění z kybernetické kriminality

Jižní Korea vydala do USA ruského občana Vladimira Dunajeva, kterému hrozí až 60 let vězení za počítačovou kriminalitu, uvedlo v tiskové zprávě americké... 28.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-28T22:44+0200

2021-10-28T22:44+0200

2021-10-28T22:44+0200

svět

rusko

usa

jižní korea

hacker

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/589/91/5899193_0:48:3034:1755_1920x0_80_0_0_d49debf4469ae4a281989ecbe37ef20d.jpg

„Ruský státní příslušník pobývající v Jakutské oblasti Ruska a jihovýchodní Asii se dnes dostavil k federálnímu soudu poté, co ho Korejská republika vydala do Severního distriktu Ohia, aby stanul před soudem za své údajné činy v rámci nadnárodní skupiny páchající kybernetickou trestnou činnost,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti ve svém prohlášení.Dunajev je obviněn z vytvoření vyděračského softwarového balíčku s názvem Trickbot. Ministerstvo uvedlo, že tento software infikoval miliony počítačů po celém světě.Zástupce šéfa FBI Paul Abbate zase uvedl, že jeho agentura bude údajné kyberzločince stíhat po celém světě.Microsoft a nová aktivita „ruských hackerů“Společnost Microsoft oznámila v červnu novou aktivitu hackerské skupiny Nobelium spojované s Ruskem proti uživatelům této společnosti a jejich osobním údajům ve 36 zemích, hlavně v USA a Velké Británii, a také crackování zařízení služby podpory klientů Microsoftu.V květnu Microsoft už obvinil hackery z Nobelia z útoku na 150 různých státních rezortů, analytických ústavů a nevládních organizací v USA a ve více než 20 jiných zemích světa. Ve společnosti spojují hackery z Nobelia s Ruskem a mají za to, že tato skupina stála za nabouráním do společnosti SolarWinds v roce 2020.Jak podotýká Microsoft, cílem hackerů se stali určití uživatelé, mj. IT společnosti (57 %), vládní úřady (20 %) a v menší míře také nevládní organizace, analytická střediska a finanční servisy. Aktivita byla soustředěna hlavně na USA (kolem 45 %), Velkou Británii (10 %), Německo, Kanadu a další země.Bylo rovněž oznámeno, že se hackerům podařilo instalovat škodlivý software na zařízení, která patří službě na podporu klientů Microsoftu, a získat přístup k určitým informacím, které byly využity na širší aktivitu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210606/hackeri-vyhlasili-valku-elonovi-muskovi-kvuli-bitcoinu-14748718.html

rusko

usa

jižní korea

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, usa, jižní korea, hacker