„S Evropskou unií na věčné časy.“ Petr Štěpánek varovně zvedl prst kvůli likvidaci národa

Mediální expert a jedna z čelních tváří Trikolory Petr Štěpánek varoval před rozkladem masarykovské státnosti České republiky a přepisováním českých dějin. 28.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-28T12:17+0200

2021-10-28T12:17+0200

2021-10-28T12:49+0200

„Dost bylo Masaryka! aneb S Evropskou unií na věčné časy!” zní název velkého zamyšlení mediálního experta Petra Štěpánka, které publikoval na svých sociálních sítích.„Bývaly doby, kdy slova vlast, vlastenectví, vlastenec, vlastenka měly pozitivní nádech. Ve škole jsme se učili vlastivědu. Za vlast se trpělo, za vlast se chodilo do vězení, za vlast se umíralo. Jen se rozpomeňte třeba na F. L. Věka. Copak Věk či TyI, ale i ta panna Paula! Sice nemluvila, ale vlastenka to byla příkladná. Dnes už je všechno jinak. Stále sice ještě existují zpozdilci, kteří se k lásce k vlasti či vlastenectví hlásí, ale pokrokový, opravdu progresivní svět dávno zamířil jinam,“ myslí si Štěpánek.Podle jeho názoru to „měl dokonale popletené i Tomáš Garrigue Masaryk“ s jeho věhlasnými slovy o tom, že vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným národům.„Takový nesmysl! Jakápak láska k vlastnímu národu, správný Evropan žádnou vlast nemá, miluje všechno cizí, a jestli někoho nenávidí, tak především vlastenecké zpozdilce. Že přeháním? Ale vůbec ne. Jen si přečtěte, co naši eurofilové trousí po sociálních sítích. Vlastenectví je už dávno přežité, nosí se evropanství,“ uvedl mediální expert.Štěpánek míní, že v současné době „na věčné časy“ budujeme Evropskou unii, která sice má příznaky státu, ale žádný stát to není.„Tahle nevlast se sice mýlí prakticky ve všem, ale má vždycky Pravdu. Takovou tu s velkým P na začátku. Jedinou Pravdu. Jedinou možnou Pravdu. A když se náhodou něco špatně ošetří a popletený lid si, nedejbože, odhlasuje něco nesprávně, musí se hlasování opakovat tak dlouho, až Pravda zvítězí. Proč? Protože pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Nebo že by to bylo jinak? Stačí ubrat jedno slůvko: Pravda a láska musí zvítězit lží a nenávistí! Takhle je to správně. A proč taky ne, účel světí prostředky,” napsal Petr Štěpánek.Evropská unie je podle jeho slov instituce, v níž platí, že účel světí prostředky. „Ostatně prorok Orwell na to kápnul už dávno: Válka je mír! Svoboda je otroctví! Nevědomost je síla!“ dodal.Zrekapitulovat také své vidění nejbližší budoucnosti. Do ní prý bude patřit přepisování české historie, přehodnocení role Tomáše Garrigue Masaryka a národních obroditelů. Některé nejvýznamnější české osobnosti údajně budou označeny za extrémisty.„V rámci politické korektnosti a výchovy ke správnému evropanství je třeba přepsat naše učebnice dějepisu, zvláště pak období národního obrození. Tzv. národní buditelé, jako třeba Josef Dobrovský, Josef Jungmann, Josef Kajetán Tyl nebo Karel Hynek Mácha, totiž vůbec nebyli vlastenci, nýbrž nacionalisté. Mnozí z nich, kupříkladu Karel Havlíček Borovský či Božena Němcová, pak přímo extremisté. Zvláště nebezpeční byli ruští švábové František Ladislav Čelakovský, Pavel Josef Šafařík či Jan Kollár. Populisté Bedřich Smetana a Mikoláš Aleš zase nebyli dostatečně proevropští a zabředli do české provinciálnosti. A všechno neštěstí pak završil separatista Tomáš Garrigue Masaryk,“ myslí si mediální expert.Petr Štěpánek své zamyšlení uzavírá tím, že sto let české, respektive československé, státnosti stačilo, nyní je prý nutné nabrat nový správný směr, říká ironicky.„Nová hesla netřeba vymýšlet, stačí inovovat ta osvědčená: Dost bylo Masaryka! Nebuduj vlast, posílíš EU! My jsme mládež nová, mládež „leyenová“! Neziskovkáří všech zemí, spojte se! S Evropskou unií na věčné časy a nikdy jinak!“ uzavřel své zamyšlení, které doprovodil fotografií z Hradčanského náměstí, kde okolo sochy prvního československého prezidenta Tomáše Masaryka stojí lidé s vlajkami Evropské unie.Vznikající vládaPředseda ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala včera po jednání koalic Spolu a PirSTAN avizoval, že chtějí do 8. listopadu mít dohodu hotovou.Do té doby výsledky jednání, podobu programu a personální otázky nechce komentovat.Od politika padl slib, že koaliční vláda nebude vytvářet nový úřad, byť zvažují, že rozšíří počet členů vlády ze současných 15 na 17.„V žádném případě neuvažujeme o vytvoření nového resortu, nového úřadu, nového ministerstva, ale diskutujeme o pozicích členů vlády,“ zdůraznil Fiala.Dříve Fiala informoval, že ve hře je ministr pro evropské záležitosti a ministr pro digitalizaci, ale zatím není jasné, jaké by měli tito ministři kompetence.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2021

