Šéf Rosněfti promluvil o důsledcích vysokých cen plynu a „molekulách svobody“ v americkém palivu

Šéf Rosněfti Igor Sečin v komentáři k situaci na evropském energetickém trhu připomněl „molekuly svobody" v amerických palivech. Podle něj způsobí mimořádně...

2021-10-28T22:28+0200

2021-10-28T22:28+0200

2021-10-28T22:29+0200

„Molekuly svobody, o kterých hovořila předchozí americká administrativa a které s sebou přinese americký plyn, se na evropský kontinent nedostávají v dostatečném množství,“ řekl během zvláštního zasedání na téma Spolehlivá energie a globální energetická transformace na XIV. Eurasijském ekonomickém fóru ve Veroně.Sečin poznamenal, že politické a ekonomické priority Spojených států se liší. „USA sice slibují, že výrazně zvýší dodávky plynu do Evropy, ve skutečnosti je však zvyšují především zcela jiným směrem,“ upozornil šéf společnosti.Podle šéfa společnosti Rosněfť Igora Sečina způsobí mimořádně vysoké ceny plynu ještě větší nárůst cen ropy, zatímco globální trh s ropou a plynem je pod tlakem klimatické agendy, která vede ke snížení investic do těžby uhlovodíků.Uvedl, že cena plynu v Evropě v ropném ekvivalentu dosahuje až 200 dolarů za barel, což je více než dvojnásobek ceny ropy. Výrobní společnosti a průmyslové regulační orgány tak řeší dilema: na jedné straně je třeba zajistit spolehlivé dodávky energie, na druhé straně se EU dobrovolně zavázala snížit emise skleníkových plynů tím, že se vzdá výroby energie z uhlí a ropy.Situace na trhu s plynemLetos na podzim se ceny plynu pohybovaly v závratných výškách. Ještě na začátku srpna se futures obchodovaly za 515 dolarů za tisíc metrů krychlových, ale koncem září se více než zdvojnásobily a 6. října vyskočily až na historické maximum 1937 dolarů. Následoval pokles, ale ceny zůstávají vysoké. To vše zvyšuje náklady na elektřinu pro obyvatele EU.Odborníci se domnívají, že je to způsobeno nízkým naplněním evropských zásobníků, omezením dodávek ze strany dodavatelů a vysokou poptávkou po LNG v Asii.Evropa zahájila 13. října aktivní stahování plynu ze svých zásobníků. Na začátku sezóny byly naplněny jen z více než 78 %, což je o 14 procentních bodů méně než pětiletý průměr.Podle Vladimira Putina je nedostatek plynu na evropském trhu důsledkem hospodářské politiky Evropské komise. Kromě toho bylo do Evropy dodáno o osm miliard metrů krychlových méně paliva z USA a Blízkého východu, zatímco Gazprom zvýšil svůj dovoz o 11 miliard metrů krychlových.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

