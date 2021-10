Tchajwanská prezidentka potvrdila přítomnost amerických vojáků na ostrovu

https://cz.sputniknews.com/20211028/tchajwanska-prezidentka-potvrdila-pritomnost-americkych-vojaku-na-ostrovu-16318586.html

Noviny The Wall Street Journal dříve s odkazem na americké úřední osoby napsaly, že se omezený vojenský kontingent USA nachází na ostrově tajně nejméně rok za účelem školení tchajwanských pěších jednotek.Cchaj Jing-wen také prohlásila, že hrozba ze strany Číny každým dnem roste, a poznamenala, že věří v podporu USA v případě útoku.„Hrozba ze strany Číny se zvyšuje každým dnem,“ řekla prezidentka Tchaj-wanu.Podle jejího názoru by ke zmírnění neporozumění mezi Tchaj-wanem a Čínou přispělo rozšíření styků.„Můžeme zahájit jednání a promluvit si o našich rozporech,“ poznamenala Cchaj Jing-wen.Také řekla, že věří, že USA podpoří Tchaj-wan „v případě útoku z kontinentu“.Americký zákon z roku 1979 stanovuje podporu principu jedné Číny, zahrnuje však také vojenskou pomoc USA Tchaj-wanu.Reakce PekinguČína je proti jakýmkoli vojenským a oficiálním vztahům mezi USA a Tchaj-wanem a také proti zasahování Washingtonu do záležitostí Tchaj-wanu, prohlásil na čtvrtečním briefingu mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wen-Pin.Dodal, že princip jedné Číny je základem vztahů mezi USA a ČLR.Oficiální vztahy mezi ústřední čínskou vládou a její ostrovní provincií byly přerušeny v roce 1949 poté, co se síly Kuomintangu v čele s Čankajškem přemístily na Tchaj-wan. Hospodářské a neformální styky mezi ostrovem a kontinentální Čínou byly obnoveny koncem osmdesátých let. Od začátku devadesátých let zahájily strany styk přes nevládní organizace, pekingskou Asociaci pro rozvoj vztahů přes Tchajwanský průliv a tchajpejský Fond výměn přes průliv.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

