https://cz.sputniknews.com/20211028/tipy-a-triky-na-vyrezavani-halloweenskych-dyni-prinasime-sest-napadu-na-strasidelne-designy-16309100.html

Tipy a triky na vyřezávání halloweenských dýní. Přinášíme šest nápadů na strašidelné designy

Tipy a triky na vyřezávání halloweenských dýní. Přinášíme šest nápadů na strašidelné designy

Nápadů na vyřezávání dýní je nespočet – od těch vtipných přes strašidelné výjevy až po dýně, které můžete úplně v klidu vytvořit s dětmi. Přinášíme vám náš... 28.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-28T08:32+0200

2021-10-28T08:32+0200

2021-10-28T08:32+0200

svět

halloween

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/16309644_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_4580c9898c4dda0c6001c6f59f1dbdc5.jpg

Slavení Halloweenu se dostalo i do České republiky a tak můžete na konci října vidět před mnohými domy vyřezané dýně se svíčkou uvnitř. Věděli jste ale, že původ této halloweenské tradice spočívá v tom, že někdo odmítl zaplatit za rundu v hospodě?Historie vyřezávání dýní sahá až k jejich původní přezdívce: Jack O'Lanterns. Tvář, kterou do dýně vyřežete, se začala nazývat Jack podle irské lidové pohádky o lakomém Jackovi, který pozval ďábla na skleničku a pak ho obelstil, aby zaplatil účet!Protože byl tak lakomý, byl odsouzen k tomu, aby bloudil po zemi s jediným uhlíkem, který podle legendy umístil do vydlabaného tuřínu. Původně si tak lidé vyřezávali tuříny na svátek Všech svatých a nechávali je na verandě, aby odradili lakomého Jacka od návštěvy.Když se tradice přesunula přes Atlantik do Ameriky, začaly se místo nich používat dýně, které byly snadněji dostupné.To je tedy historie halloweenských dýní, ale pojďme se raději podívat do budoucnosti. Jak se letos chystáte vydlabat dýni vy?Covid dýněMnozí z nás se shodnou na tom, že není nic strašidelnějšího než covid-19. Pokud chcete zkusit vyřezat aktuální strašidelnou dýni, která ušetří čas při vyřezávání, stačí na dýni připevnit roušku na obličej. Pak už stačí jen přidat oči, protože část pod maskou nebude vidět.Malované dýněPokud se k vám na Halloween přidají malé děti, možná bude nejlepší letos vynechat nástroje na vyřezávání. Místo toho dejte dětem barvičky a nechte je namalovat vlastní vzory.Klasická strašidelná dýněTento klasický design si můžete upravit podle toho, jak jednoduchý nebo složitý vám vyhovuje. Když si návrh na dýni nejprve načrtnete fixem, bude se vám lépe vyřezávat.Tip: Pokud chcete vytvořit strašidelně vypadající zubatou dýni, ale nemůžete vyřezat všechny zuby, máme řešení. Vyřežte velkou část pro pusu a pomocí párátek vytvořte děsivé dřevěné zuby.Zvracející dýněVyužijte vnitřek dýně a vysypte je z úst Jacka O'Lanterna, abyste vytvořili tento design zvracející dýně.Dýně jako sovaNa tento design vytvořte vydlabané oči sovy a poté přidejte dýňová semínka zevnitř dýně, abyste vytvořili efekt opeření. Možná to není ten nejstrašidelnější design, ale pro ostatní to bude zábava.Dýně jako kanibalAž budete kupovat velkou dýni, vyberte si také dýni maličkou. Pak vyřežte velké dýni dostatečně velká ústa, abyste mezi její zuby mohli dostat malou dýni, a vytvořte tak strašidelnou kanibalskou dýni. Pro větší efekt vyřežte na mini dýni vyděšený výraz.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211027/blizi-se-halloween-mame-pro-vas-tipy-jak-spravne-vybrat-dyni-a-jak-ji-prodlouzit-zivot-16303431.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

halloween