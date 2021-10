To je ale překvapení! Cristiano Ronaldo se stane šestinásobným otcem

https://cz.sputniknews.com/20211028/to-je-ale-prekvapeni-cristiano-ronaldo-se-stane-sestinasobnym-otcem-16322366.html

Fotbalista Manchesteru United Cristiano Ronaldo oznámil, že jeho partnerka Georgina čeká dvojčata. Ta přibudou do jejich početné rodiny již po druhé a... 28.10.2021, Sputnik Česká republika

Společně vychovávají čtyři děti. Za pomoci náhradní matky se Ronaldovi narodila dvojčata Eva a Mateo a Cristiano Jr. Jeho španělská přítelkyně Ronaldovi porodila jen dceru Alanu.O novince informoval pár na sociální síti. „S nadšením oznamujeme, že čekáme dvojčata. Naše srdce jsou plná lásky. Nemůžeme se dočkat, až se s vámi setkáme. Je to požehnání,“ napsal fotbalista k fotce, na které leží v posteli se svou přítelkyní a drží ultrazvuky.Jen za pár chvil od zveřejnění si fotka vysloužila obrovský počet lajků – a není divu, Ronalda totiž na Instagramu sleduje 360 milionů lidí.Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo dos Santos Aveir je portugalský fotbalista a reprezentant, mistr Evropy z roku 2016 a vítěz premiérové Ligy národů z roku 2019. Svou profesionální kariéru začal ve Sportingu Lisabon, mezi roky 2003 až 2009 pak hrál za anglický Manchester United. Odtud přestoupil do španělského Realu Madrid za onehdy rekordní částku 80 milionů liber.Od roku 2018 nastupoval za italský klub Juventus FC, kam přestoupil po devíti letech v Realu Madrid. V roce 2021 se však vrátil do Anglie do klubu Manchester United.Ronaldova bývalá přítelkyně byla ruská top modelka Irina Shayk, se kterou se seznámil prostřednictvím kampaně Armani Exchange. Ronaldo s ní tvořil pár od května roku 2010 až do ledna roku 2015.V roce 2010 se stal poprvé otcem. Matkou dítěte je podle médií žena ze Severní Ameriky, jež chlapce porodila začátkem června. Ronaldo uvedl, že se dohodl se ženou, že chlapec bude jen v jeho péči. Vychovává tak syna, kterého pojmenoval po sobě – Cristiano Ronaldo junior.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

