Turecko se připravuje ke dvěma vojenským operacím na severu Sýrie

Turecká armáda se připravuje k provedení dvou vojenských operací v oblasti severu Sýrie, řekl pro Sputnik zdroj v syrské opozici. Ankara již prý vydala... 28.10.2021

„Ozbrojené jednotky byly převedeny do režimu plné bojové pohotovosti na základě rozkazu z Ankary,“ řekl zdroj agentuře.Upřesnil, že vojáci byli rozděleni pro činnost v několika směrech v provincii Idlib, v některých částech měst Mari a Azaz (sever Aleppa) vedle vojenského letiště Minig v oblasti Manbidže, dále na hranicích Kámišlí.Podle informací zdrojů se vojenské jednotky pod vedením Turecka připravují ke dvěma operacím současně: na severozápadě Idlibu pro podporu tamních ozbrojených formací a na severovýchodě Sýrie proti Syrským demokratickým silám.Na otázku, kdy se očekává začátek operací, zdroj vysvětlil, že k tomu může dojít prakticky kdykoli, neočekávaně.„Nejpravděpodobněji po setkání tureckého prezidenta Recepa Erdogana s americkým prezidentem Joem Bidenem,“ dodal.Turecký lídr dříve uvedl, že s americkým prezidentem plánuje projednat splacení dluhu USA o rozměru 1,4 miliardy dolarů za stíhačky F-35, které odmítli Ankaře dodat kvůli nákupu protivzdušných systémů S-400. Bílý dům ale zprávy o nadcházejícím setkání nepotvrdil.Sám turecký prezident Erdogan dříve nevylučoval další vojenskou kampaň. Ospravedlňoval ji slovy o vysokém počtu útoků ze strany Kurdů na turecké vojáky. Parlament země dříve schválil prodloužení probíhající vojenské operace Turecka v Sýrii a Iráku, a to na dobu dvou let.IdlibTurecký prezident před týdnem vyhrožoval syrské armádě v Idlibu těžkými zbraněmi.„V našem regionu pokračují operace na velmi citlivých místech. V žádném případě neustoupíme. Pokračujeme v procesu v Sýrii. Nevím, jaká opatření podnikne syrský režim, ale v Idlibu uděláme vše, co je nutné, odpovíme všemi našimi těžkými zbraněmi. Nenecháme situaci tak, jak probíhá,“ řekl Erdogan tureckým novinářům v letadle během návratu z cesty do afrických zemí.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

