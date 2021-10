https://cz.sputniknews.com/20211028/v-nemecku-provedli-velkou-operaci-proti-teroristum-mladi-islamiste-cvicili-brutalni-utok---16318343.html

V Německu provedli velkou operaci proti teroristům. Mladí islamisté cvičili brutální útok

Asi 350 německých policistů provedlo speciální operaci proti údajným příznivcům teroristické skupiny Islámský stát* v regionu Düren v Severním... 28.10.2021, Sputnik Česká republika

Mezi podezřelými jsou dva lidé s německo-ruským občanstvím. Uvádí se to v prohlášení generální prokuratury v Düsseldorfu a policie Kolínu nad Rýnem.Podle tiskové zprávy jsou další dva podezřelí občané Německa (jednomu je 16 let, druhému 22 let), jeden podezřelý je turecký občan (18 let). Všichni tito jedinci jsou podezřelí z použití propagandistických materiálů IS k přípravě teroristického útoku.Od čtvrtečního rána provádějí podle magazínu Der Spiegel strážci zákona pod vedením kolínské kriminální policie prohlídky v domech a bytech podezřelých. Vůdcem skupiny je údajně 22letý obyvatel města Düren. Předpokládá se, že má rozsáhlé kontakty po celé zemi.Podezřelí jsou přitom podle listu dlouhodobě pod dohledem německých orgánů činných v trestním řízení. Zejména islamisté koncem loňského roku provedli jakási teroristická cvičení. Podle vyšetřování cvičili v lese u Cách útok noži a sekerami.Je třeba poznamenat, že podezřelí nebyli zadrženi. Další informace nejsou poskytovány, protože vyšetřování se provádí také proti nezletilým. Policie navíc musí nejprve posoudit možné důkazy.Připomeňme, že na začátku září v supermarketu v novozélandském Aucklandu jeden muž zaútočil na kupující nožem, při incidentu bylo zraněno šest lidí. Jak uvedla média, policisté následně útočníka zastřelili. Předsedkyně tamní vlády Jacinda Ardernová prohlásila, že pachatel byl příznivcem ideologie Islámského státu*.* Teroristická organizace, zakázaná v RuskuSledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

