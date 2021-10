https://cz.sputniknews.com/20211028/v-prazskych-letnanech-mladik-vyhrozuje-policistum-nozem-16320942.html

Mladík vyhrožoval policistům nožem v pražských Letňanech. Ti ho později zadrželi

Mladík vyhrožoval policistům nožem v pražských Letňanech. Ti ho později zadrželi

V Tupolevově ulici v pražských Letňanech zasahuje několik policejních jednotek, včetně pohotovostní motorizované jednotky a zásahové jednotky. Jde o... 28.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-28T15:54+0200

2021-10-28T15:54+0200

2021-10-28T16:19+0200

česko

policie

nůž

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/937/91/9379184_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_443de10fc02b655ec6abdbde6d89e580.jpg

Podle informací policistů mladík vyhrožuje, že má nůž. Uvádí se, že do pražských Letňan se policisté začali sjíždět po 13. hodině.„Stalo se tak na základě telefonického oznámení oznamovatelky staršího věku, která uvedla, že musela odejít z bytu, neboť se v něm nachází agresivní mladík, ze kterého měla strach,“ informoval server Blesk policejní mluvčí Jan Rybanský.Vysvětil, že na základě prvotních informací by se mělo jednat o agresivního vnuka. Podle slov Rybanského mladík na přítomnost policistů reagoval vyhrůžkami, že pokud by se chtěli dostat do bytu, zaútočí na ně nožem.Podle publikace momentálně na místě operují příslušníci zásahové jednotky, pohotovostní motorizované jednotky, cizinecké policie a vyjednavač. „Přítomny jsou i další složky integrovaného záchranného systému,“ doplnil Rybanský.Vyjednávání s dotyčným mladíkem probíhalo nějakou dobu, ale nevedlo k úspěchu, proto byl proveden násilný vstup a mladík byl v bytě zadržen. Zákrok se obešel bez zranění.Informovala o tom policie na twitterovém účtu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

policie, nůž