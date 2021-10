https://cz.sputniknews.com/20211028/zdravy-clovek-ma-tisic-prani-ale-nemocny-jen-jedno-babis-vystoupil-s-projevem-16323865.html

Babiš vystoupil s projevem. Zemanovi popřál brzké uzdravení a opět vyzval k očkování

Babiš vystoupil s projevem. Zemanovi popřál brzké uzdravení a opět vyzval k očkování

Ve svém projevu Babiš řekl pár slov k prezidentu Zemanovi, který se momentálně nachází v nemocnici. „Stejně jako loni, tak i letos je dnešní sváteční den jiný. Stejně jako loni, tak i letos do oslav 28. října zasáhla nemoc. Loni to byla pandemie covidu, letos se k ní přidala ještě nemoc pana prezidenta,“ uvedl na začátek svého projevu.Podle jeho slov všichni cítí, že sílící pandemie a situace po volbách atmosféru v naší společnosti o to víc rozjitřily. „Vývoj doma i ve světě tomu také nepomáhá. Zvlášť nyní kvůli rostoucím cenám energií, situaci v automobilovém průmyslu a výraznému zvyšování cen ve stavebnictví, službách a dalších odvětvích,“ uvedl.Občany vyzval ke klidu a k tomu, aby situaci zhodnotili s chladnou hlavou. Zmínil, že se Česká republika s nepříjemnostmi dokázala vždy vyrovnat. Podle jeho slov nás v minulém století nezlomily dvě okupace a ani dlouhé roky nesvobody. V tomto století jsme pak museli podle něj čelit různým přírodním katastrofám či politickým krizím. Konstatoval, že ačkoliv bývají politické diskuse mnohdy vyostřené, v těch nejtemnějších dobách se podle něj vždy národ dokázal semknout.Pár slov adresoval i budoucí vládě, o které nyní jedná koalice Spolu a koalice Piratů a STAN. Vyjádřil naději, že bude nová vláda bojovat i nadále za české zájmy a zvyšovat životní úroveň občanů.Závěr svého projevu věnoval pandemii koronaviru, konkrétně očkování. Již poněkolikáté vyzval lidi k tomu, aby se nechali očkovat. „Vím, že celá ta pandemie je dlouhá, protivná a únavná. Ale očkování je ten jediný nástroj, který proti koronaviru máme,“ uvedl.Podle jeho slov by se měli nechat lidé očkovat nejen pro ochranu zdraví svých dětí, blízkých a přátel, ale i pro klid celé společnosti. Závěrem poděkoval za čtyři roky, kdy mohl vést českou vládu.Sváteční den pro ČRDnešním dnem si připomínáme v celé zemi 103. výročí samostatné republiky v roce 1918. U této příležitosti se konají po celé zemi akce. Pietní setkání se uskutečnilo na pražském Vítkově, a to po roční pauze způsobené pandemií koronaviru. I v tomto roce však byla akce jistým způsobem ovlivněna covidem – veřejnost se neúčastnila.Na Vítkově položili u hrobu Neznámého vojína věnce premiér Andrej Babiš, předseda Senátu Miloš Vystrčil, ministr obrany Lubomír Metnar či náčelník generálního štábu Aleš Opata. Prezident Miloš Zeman se nachází v nemocnici, zastoupil ho náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky Jan Kaše.Co se týče našich sousedů, Slovenska, prezidentka Zuzana Čaputová dnes v dopoledních hodinách položila věnec k památníku spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika, další k památníku československé státnosti na Náměstí T. G. Masaryka v Bratislavě. Právě Štefánik a Masaryk byli podle slovenské prezidentky klíčovými osobnostmi v souvislosti se založením Československa.Na Slovensku je letos 28. říjen oficiálně státním svátkem, toto rozhodnutí loni přijal slovenský parlament. Od rozdělení československé federace v roce 1992 tak Slovensko poprvé slaví 28. říjen státním svátkem, což Čaputová ocenila.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

