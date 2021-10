https://cz.sputniknews.com/20211029/alkohol-za-volant-nepatri-nekdejsi-europoslankyni-hybaskove-hrozi-za-nehodu-pod-vlivem-tri-roky-16327667.html

Alkohol za volant nepatří: Někdejší europoslankyni Hybáškové hrozí za nehodu pod vlivem tři roky

Alkohol za volant nepatří: Někdejší europoslankyni Hybáškové hrozí za nehodu pod vlivem tři roky

Bývalá europoslankyně Jana Hybášková, která nyní pracuje na ministerstvu zahraničních věcí, má na krku podezření ze spáchání trestného činu. Může za to... 29.10.2021, Sputnik Česká republika

Jana Hybášková, která byla europoslankyní v letech 2004 až 2009 a neúspěšně kandidovala také do Poslanecké sněmovny, si v srpnu zažila nepříjemnou situaci. Na konci zmiňovaného měsíce totiž v Bělohorské ulici nabourala v jednu hodinu ráno do několika aut. V autě s ní měl sedět také ředitel Odboru států Blízkého východu a severní Afriky ministerstva zahraničních věcí Petr Hladík.Prakticky hned po nehodě Hybášková tvrdila, že řídila ona a že vůz je její. Během odtahu auta se však nepohodla s odtahářem, který dle jejího mínění necitelně zacházel s nabouraným vozem. Zároveň někdejší velvyslankyně Evropské unie v Iráku a v Namibii nereagovala na výzvy policisty a snažila se mu vysvětlit, že auto není zničené.Důležitým faktem ale je, že podle policie tehdy Hybášková i její spolujezdec nadýchali více než jedno promile alkoholu. Věcí se následně zabývali a nyní dospěli k závěru.Ta zároveň doplnila, že Hybáškové hrozí až tři roky ve vězení. Zmiňme, že sdělení podezření v podstatě znamená, že žena nebyla obviněna, ale případ bude projednáván ve zkráceném řízení, kdy nemusí být nařízeno hlavní líčení. Zřejmě by se tak případ mohl brzy dostat k soudu. Další postup se v současné chvíli bude odvíjet od rozhodnutí žalobce, který má hned několik možností. Jednak může spis vrátit policii, jednak může podat návrh na potrestání k soudu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

