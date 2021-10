https://cz.sputniknews.com/20211029/americky-prezident-prijel-s-kolonou-80-aut-k-papezi-diskutovat-o-klimatickych-zmenach-16336217.html

Americký prezident přijel s kolonou 80 aut k papeži diskutovat o klimatických změnách

Joe Biden se svou manželkou Jill navštívili v pátek ve Vatikánu papeže Františka. Jednání s nejvyšším představitelem katolické církve trvalo neobvykle dlouho. 29.10.2021, Sputnik Česká republika

svět

usa

joe biden

vatikán

klimatické změny

Jejich rozhovor se údajně týkal pandemie a klimatických změn, ale také chudoby ve světě.Biden s manželkou přijeli do Vatikánu v neobvykle dlouhé koloně, kterou tvořilo více než 80 aut. Kolona byla tak dlouhá mimo jiné i proto, že italská vláda vydala nařízení ohledně omezení počtu lidí v jednom autě.Podle údajů italské televize RAI trvalo jednání Bidena s papežem více než 90 minut. Pro srovnání: když se papež František setkal v roce 2014 s tehdejším americkým prezidentem Barackem Obamou, jejich jednání trvalo 50 minut a v roce 2017 jednání s prezidentem Donaldem Trumpem dokonce pouhých 30 minut.Kromě první dámy doprovázela Bidena do Vatikánu početná delegace, jejímž členem byl například ministr zahraničí Antony Blinken.Biden již navštívil Vatikán několikrát, ale tato jeho návštěva je první od jeho nástupu do prezidentské funkce.Bidenova mluvčí Jen Psakiová před setkáním prezidenta USA s papežem ve Vatikánu prohlásila, že je očekáváno srdečné a konstruktivní jednání.Mnohé světové tiskové agentury se domnívají, že Biden hovořil s papežem i o situaci v americké katolické církvi. Biden je katolík a často chodí na mše. Tvrdí také, že víra je jeho osobní věcí.Konzervativní část amerických biskupů ho kritizuje za jeho liberální přístup k potratům.V tentýž den poskytl papež audienci také jihokorejskému prezidentovi Mun če-inovi, kterému sdělil, že je ochoten navštívit Severní Koreu, jakmile obdrží oficiální pozvání.Podle agentury Jonhap prezident Mun papeže požádal, aby navštívil KLDR a přispěl tak k nastolení míru na Korejském poloostrově.Biden a Mun přijeli do Říma na summit nejvyšších představitelů zemí G20, který se bude konat během víkendu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Zprávy

