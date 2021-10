https://cz.sputniknews.com/20211029/babis-uz-neni-favoritem-v-boji-o-hrad-to-ho-muze-od-kandidatury-odradit-tvrdi-sef-medianu-16327916.html

Babiš už není favoritem v boji o Hrad. To ho může od kandidatury odradit, tvrdí šéf Medianu

Babiš už není favoritem v boji o Hrad. To ho může od kandidatury odradit, tvrdí šéf Medianu

Nedávné průzkumy agentury Median zaznamenaly změny v preferencích Čechů týkající se toho, koho považují za nejvhodnějšího kandidáta na prezidenta. Největší... 29.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-29T12:15+0200

2021-10-29T12:15+0200

2021-10-29T12:15+0200

volby

průzkum

andrej babiš

petr pavel

preference

median

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/15474794_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_ff60fe8ec92ac4f8ace19d72a22367e3.jpg

Koho chtějí Češi za prezidenta? Na konci září těsně před sněmovními volbami společnost Median překvapila výsledky průzkumů, podle kterých by Češi na Hradě nejraději viděli generála Petra Pavla. Navíc, podle dvou třetin respondentů by Andrej Babiš vůbec neměl kandidovat na prezidenta.„Dotazovali jsme reprezentativního vzorku lidí, kdo by byl podle nich nejlepší kandidát na prezidenta. Nejvíce jich jmenovalo generála Petra Pavla, 13 procent lidí. Andrej Babiš měl osm procent, za ním byli senátoři Jiří Drahoš, Pavel Fischer a další. Minulý týden jsme navíc dělali výzkum pro Český rozhlas, ve kterém 66 procent lidí Babišovu kandidaturu na prezidenta odmítlo,“ řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz ředitel Medianu Přemysl Čech.Nikdo z lidí uvedených v průzkumu však kandidaturu ještě oficiálně neoznámil. Petr Pavel ale už skoro dva roky pořádá různá setkání s lidmi, tedy něco jako kontaktní kampaň, tvrdí Čech a „touto tichou prací v pozadí se dostal na špičku mezi prezidentské kandidáty“.„Překvapilo mě, že v našem výzkumu vyšla 13procentní podpora pro Petra Pavla. Ukazuje se, že povědomí o něm už veřejnost má. On se může vyprofilovat strašně rychle. Jiří Drahoš už do toho asi jít nechce, Pavel Fischer či Marek Hilšer jsou zase trochu okoukaní. A nakonec, ani v Senátu se moc neprojevili. Společnost reaguje, když se objeví nová tvář z pozadí, která bude dobře působit a bude mít za sebou dobrý tým spolupracovníků,“ poznamenal šéf Medianu.Připomeňme, že Andrej Babiš kandidaturu v minulosti nevyvrátil, ale ani nepotvrdil. Po volbách však připustil, že hnutí ANO kandidáta na prezidenta vyšle.Vysoký podíl lidí, kteří Andreje Babiše nechtějí jako prezidentského kandidáta, podle Čecha mohlo nastat i proto, že oslovení respondenti mohli být zaskočeni tím, že by Babiš, který teď prošel volbami do Poslanecké sněmovny, mohl najednou kandidovat na prezidenta.„Průzkum proběhl několik dní po volbách, jeho voliči tím mohli být zaskočeni,“ vysvětlil Čech.Dotyčný také nevyloučil možnost, že Babiš se vůbec nebude o prezidentský úřad ucházet.To vše však záleží na tom, jestli prezidentské volby proběhnou v řádném termínu nebo se budou konat předčasně. Pokud by byly v řádném termínu, měl by Babiš více času sjednotit opozici, míní Čech.Zmiňme, že řádné prezidentské volby jsou naplánované na jaro roku 2023. V tu dobu vyprší pětiletý mandát současnému prezidentovi Miloši Zemanovi.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, průzkum, andrej babiš, petr pavel, preference, median