Blogeři hubnou díky virálnímu trendu pití kávy s citronem. Co na to ale říkají odborníci?

Tiktokeři, kteří se rozhodli dát sbohem nadváze, začínají ráno nejen sklenicí vody, ale také šálkem kávy, do které přidávají citronovou šťávu. Jedno z virálních videí o této metodě hubnutí se na platformě objevilo už v dubnu 2021. Blogerka s přezdívkou luthfa.choudhury ukázala, jak pije kávu, aby zhubla.Dívka tvrdila, že nápoj na hubnutí a povzbuzení má minimum ingrediencí: lžičku jakékoli instantní kávy, stejné množství citronové šťávy a teplou vodu.Nejprve dala tiktokerka do sklenice lžíci kávy. Pak si nápoj zředila teplou vodou - ačkoli se káva obvykle připravuje s vroucí vodou, ona dávala přednost pokojové teplotě. Přidejte jednu sklenici teplé vody. Na závěr doplnila kávu lžičkou citronové šťávy.Dívka doporučila pít takový nápoj brzy ráno po dobu pěti dnů. Jak vidíte, blogerka do kávy nepřidala cukr ani med.Ačkoli se tento trend začal šířit virálně už na jaře, v říjnu 2021 neztratil na aktuálnosti - tiktokeři se snažili zhubnout pomocí kávy a citronu i nyní. Někteří teprve začínali svůj týdenní experiment a někteří se již chlubili pozitivními výsledky.Blogerka s přezdívkou icysamone_savage.23 v krátkém videu ukázala, jak nápoj připravuje, a prozradila, kolik kilogramů se jí podařilo shodit. Pět dní se snažila pít kávu s citronem, za pět dní už zhubla 2,9 kg, výsledek byl podle ní okamžitý. Začínala prý se 101 kg a nyní váží 98,2 kg.Blogerka, která je na platformě registrovaná jako iamkiyyah, tvrdí, že sedm dní pila kávu s citronem a výsledek ji potěšil - žena díky nápoji zhubla.Tiktokerka na videu ukázala, že nejprve vážila 136 kilogramů, ale po týdnu její váha činila 132 kilogramů. Žena však také uvedla, že se snaží omezit příjem potravy. Podle videa si koupila hotovou citronovou šťávu v lahvi.Dívka s přezdívkou body.care.weightloss se výzvy začala účastnit už v září - ukázala, jak vypadala předtím, než začala pít kávu s citronem.O měsíc později přišla s výsledky, ale neřekla, zda celou tu dobu pila kávu s citronem, nebo začala s výzvou znovu. Na záběrech je vidět, že se jí podařilo zhubnout - břicho se jí nahoře opticky zmenšilo.Soudě podle tiktokových videí trend funguje, ale co na to říkají odborníci? Podle indické odbornice na výživu Parmeet Kaurové je tento nápoj pro člověka neškodný, ale lidé s onemocněním ledvin a urogenitálního systému by se ho měli raději zdržet. Varovala také před přidáváním mléka do kávy a doporučila lidem, aby se během výzvy drželi zdravé stravy. Jiný indický odborník na výživu připomněl, že káva by se měla konzumovat v omezeném množství a přínos nápoje s citronem zatím nebyl vědecky prokázán.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

