Čeští policisté se potýkají s výrazným nárůstem případů, kdy lidé vědomě šíří covid-19

Čeští policisté se potýkají s výrazným nárůstem případů, kdy lidé vědomě šíří covid-19

Zatímco za celý loňský rok museli policisté řešit celkem devět případů úmyslného šíření nakažlivé nemoci, letos došlo k jejich téměř sedminásobnému nárůstu, neboť jen do konce září zahájili státní zástupci trestní stíhání u více než šedesáti lidí.Nárůst lze pozorovat především na konci jara a v létě. Zatímco v loňském květnu zjistily úřady jen jeden případ úmyslného šíření nákazy, letos ve stejném měsíci to bylo deset. V červnu pak počet případů meziročně vzrostl z jednoho na dvacet. V červenci byl vloni jeden, letos osm, v srpnu vloni žádný, letos třináct.Pokud jde o šíření nákazy z nedbalosti, nejvyšší nárůst je také zaznamenán v letošním červnu, kdy žalobci řešili pět případů, zatímco vloni neměli žádný.„Pokud jsem pozitivní, jsem umístěn do izolace. Pokud z izolace kamkoliv chodím, tak porušuji zákon. Potažmo tam je i trestně-právní odpovědnost, úmyslné šíření infekční choroby, pokud vím o tom, že jsem pozitivní,“ komentoval tento týden situaci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, podle kterého „svítí“ aplikace Tečka zeleně i v případě, kdy je plně očkovaný člověk pozitivní na covid-19.Na problém již letos v dubnu upozorňoval podle iDNES.cz I tehdejší ministr zdravotnictví Jan Blatný. Hrozba vězeníPřipomeňme, že v případech porušení izolace či karantény hrozí podle zákona odnětí svobody na šest měsíců až na tři roky. V době nouzového stavu trest může činit až osm let vězení. Mírnější jsou tresty u šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti, tam hrozí až roční vězení, respektive tříleté za nouzového stavu.Dříve platilo, že nakažený člověk musí v domácí izolaci povinně strávit minimálně 14 dní od pozitivního testu. Od minulého týdne však doba karantény byla zkrácena na sedm dní. Podmínkou ukončení je ale negativní PCR test. V obou případech nesmí dotyčný domov po tuto dobu opustit. S nákupy potravin či léků mohou pomoct přátelé, sousedi nebo sociální pracovníci.Covid-19 v ČRČtvrteční testy odhalily 4 348 nových případů nákazy koronavirem, což je o 707 více než před týdnem. V nemocnicích je hospitalizováno s covidem 1 304 lidí, z nichž je 172 v těžkém stavu. Sedmidenní incidence na sto tisíc obyvatel se zvýšila na 276 případů.Reprodukční číslo, které ukazuje rychlost šíření covidu, od minulé soboty klesá. V pátek to bylo 1,44, ve čtvrtek 1,53. Hodnota nad 1 znamená šířící se epidemii.Počet případů na sto tisíc obyvatel za týden je k pátku 276,63. Podle úterní předpovědi ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška se během tohoto nebo příštího týdne dostane celá země na úroveň 300 případů nákazy koronavirem týdně na 100 tisíc obyvatel a nemocniční péči budou potřebovat dva tisíce lidí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

