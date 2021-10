https://cz.sputniknews.com/20211029/co-kdyby-tam-napsal-cernosi-neumiraji-dost-rychle-etzler-celi-trestnimu-oznameni-kvuli-tweetu-16330119.html

Co kdyby tam napsal „Černoši neumírají dost rychle“? Etzler čelí trestnímu oznámení kvůli tweetu

Svůj kontroverzní tweet Etzler zveřejnil dne 24. října a i přes vášnivou diskuzi ho nesmazal. Novinář chtěl pravděpodobně vyjádřit myšlenku, že v situaci, kdy by virus způsoboval větší úmrtnost neočkovaného obyvatelstva, by se víc lidí začalo očkovat a rychleji by tedy skočila pandemie, ale nepovedlo se mu to vyslovit korektním způsobem, jak si myslí převážná většina uživatelů.Navzdory tomu, že problém navyšování míry proočkovanosti populace a nabádání lidí k očkování proti koronaviru je nyní obzvlášť akutní, mnozí vnímali slova novináře nikoli jako radikální výzvu k očkování, ale jako vyjádření nenávisti vůči konkrétní skupině lidí.Na dvojí metr takového vyjádření dotyčná poukázala i v oznámení o podezření ze spáchání trestního činu, které plánuje odeslat na Nejvyšší státní zastupitelství, a to ve věci podezření ze spáchání trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.Jana Zwyrtek Hamplová k tomu poznamenala, že kdyby Etzler hypoteticky napsal, že „Romové neumírají dostatečně rychle“ nebo že „Černoši neumírají dostatečně rychle", už by se o jeho výrok zajímala policie. A v případě „neočkovaných“ osob by to mělo být také tak.V textu oznámení poukázala na to, že výrok o neočkovaných byl vysloven osobou „veřejně známou, s určitou společenskou autoritou, což zvyšuje negativní dosah tohoto výroku a jeho negativní společenský dopad“. Jako vysokoškolsky vzdělaný člověk by se o lidech neočkovaných proti nemoci covid-19 neměl vyjadřovat tak, jak se vyjádřil, míní advokátka.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

