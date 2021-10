https://cz.sputniknews.com/20211029/evropsky-soud-cesko-polsky-spor-o-tezbe-v-dolu-turow-projedna-9-listopadu-16336481.html

Evropský soud česko-polský spor o těžbě v dolu Turów projedná 9. listopadu

Evropský soud česko-polský spor o těžbě v dolu Turów projedná 9. listopadu

Soudní dvůr Evropské unie bude 9. listopadu projednávat česko-polský spor o těžbu v dole Turów. Jelikož polská strana těžbu nezastavila, musí od 20. září... 29.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-29T20:01+0200

2021-10-29T20:01+0200

2021-10-29T20:01+0200

česko

polsko

česká republika

těžba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1e/12450466_0:227:2417:1587_1920x0_80_0_0_ce34241d3ae3ed229119936502b6e441.jpg

Soud v květnu předběžně nařídil zastavení těžby do vydání konečného rozhodnutí. Varšava však pokutu zatím platit nezačala.Spor o důl TurówNa konci května soud vyhověl české žádosti a vydal předběžné opatření, ve kterém Polsku nařídil „bezodkladné pozastavení“ těžby. To vláda ve Varšavě odmítla. Od 20. září proto Polsku naskakuje pokuta půl milionu eur denně, v přepočtu 12,7 milionu korun. K pátku to dělá už 16,5 milionů eur, tedy 423 milionů korun.Varšava zatím tvrdí, že pokutu platit nebude. Evropská komise už avizovala, že v pravý čas vyzve Polsko k úhradě pokuty, která má směřovat do unijního rozpočtu. Ve hře je i možnost odečtení peněz z unijních prostředků směřujících do Polska.Polští odboráři ze svazu Solidarita pokutu i pozastavení těžby v Turówě odmítají a mají za to, že unijní soud ve věci nemá pravomoc rozhodovat. V Lucemburku chtějí odevzdat petici, která označuje rozhodnutí soudu za „bezprecedentní pokus přivlastnění si kompetencí, které nepředpokládají smlouvy, na kterých je založená EU“.26. září polský premiér Mateusz Morawiecki oznámil varšavské návrhy na vyřešení situace s dolem. Jedná se podle něj o finanční podporu Polska obyvatelům příhraničních regionů České republiky při realizaci projektů souvisejících s čištěním vody, výstavbou protihlukových bariér a dalšími investicemi.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211022/mesto-se-promenilo-v-pevnost-polsti-hornici-protestuji-pred-soudem-eu-proti-uzavreni-dolu-turow-16256998.html

polsko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polsko, česká republika, těžba