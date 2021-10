https://cz.sputniknews.com/20211029/exprezident-usa-donald-trump-zkritizoval-pasy-s-pohlavim-x-16325332.html

Exprezident USA Donald Trump zkritizoval pasy s pohlavím „X“

Exprezident USA Donald Trump zkritizoval pasy s pohlavím „X“

Bývalý americký prezident Donald Trump vyjádřil své velké překvapení nad zprávou o prvním Američanovi, který obdržel pas s razítkem pohlaví „X“. Zároveň... 29.10.2021, Sputnik Česká republika

Americké ministerstvo zahraničí nedávno oznámilo vydání prvního pasu ve Spojených státech s uvedením třetího pohlaví – místo možnosti muž nebo žena je v odpovídajícím sloupci zařazeno také pohlaví „X“. V souvislosti s tím americké úřady s počátkem roku 2022 očekávají aktualizaci postupů a formulářů, přičemž poté bude moci každý žadatel obdržet pas s takovým značením. Úřad takúzce spolupracuje s ostatními vládními agenturami USA, aby zajistil co nejlepší podmínky pro cestování všech držitelů pasů bez ohledu na jejich pohlavní identitu.Nyní se však k celé situaci vyslovil někdejší americký prezident Donald Trump, který jen stěží věřil tomu, co se v jeho zemi odehrává.Za zmínku přitom stojí, že až dosud museli američtí občané k určení jiného pohlaví, než je uvedeno v jejich rodném listě, předložit potvrzení od lékaře.Připomeňme, že v létě oznámil ministr zahraničí USA Antony Blinken plány americké administrativy na zavedení třetího pohlaví X v amerických pasech a právo na vlastní výběr kteréhokoli ze tří pohlaví v dokladu. Jak Blinken tehdy poznamenal, cílem tohoto kroku je zajistit rovná práva pro LGBT komunitu.Dodejme však, že v dnešní době je třetí pohlaví již v pasech řady států, včetně Austrálie, Indie, Kanady, Malty, Nepálu a Nového Zélandu.Putin o genderové výchově dětí na ZápaděRuský prezident Vladimir Putin vystoupil na plenárním zasedání Mezinárodního diskusního klubu Valdaj a vyjádřil se k situaci s genderovým problémem v západních zemích.Podle něj na Západě v rámci takové politiky přicházejí s takovými pojmy jako „rodič číslo 1“ a „rodič číslo 2“, „porodivši rodič“ a podobně.Prezident také poznamenal, že v Hollywoodu vydávají manuály, jak a o čem točit filmy, kolik postav by v něm mělo být, a jaké barvy pleti či pohlaví by měl být zastoupeny. „Je to horší než oddělení agitace a propagandy Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu,“ prohlásil Putin.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

