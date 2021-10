https://cz.sputniknews.com/20211029/facebook-prejmenoval-svou-stranku-na-socialni-siti-16329714.html

Facebook přejmenoval svou stránku na sociální síti

Facebook přejmenoval svou stránku na sociální síti

Společnost Meta (dříve Facebook) změnila po rebrandingu název své oficiální stránky na sociální síti Facebook, o čemž se přesvědčil také zpravodaj Sputniku. 29.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-29T13:03+0200

2021-10-29T13:03+0200

2021-10-29T13:03+0200

svět

mark zuckerberg

facebook

společnost

rebranding

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/985/04/9850420_0:265:2895:1893_1920x0_80_0_0_1ad40021f1f2640046b9280f91eb93e4.jpg

Po rebrandingu a změně názvu společnosti Facebook na Meta byla oficiální stránka společnosti také přejmenována. Při přechodu na stránku vidí uživatel nový název a logotyp v podobě Möbiovy pásky.Kromě toho se na oficiální webové stránce společnosti v horní části obrazovky objevilo okénko, které uživatele vyzývá, aby se seznámili se změnami, k nimž došlo po rebrandingu. Když tedy uživatel klikne na odkaz, dostane se na stránku, kde se podrobně popisují všechny změny a úkoly společnosti, a uvádí se informace o tom, co je to metavesmír, kterou společnost vytváří.„Metavesmír – to je další krok v evoluci sociálních styků. Koncepce naší společnosti je realizace metavesmíru, a proto měníme název, abychom vyjádřili naši oddanost této budoucnosti,“ uvádí se v textu na hlavní stránce.Společnost ve čtvrtek oznámila své přejmenování na Meta, a to za zachování značek služeb, včetně největší sociální sítě na světě – Facebooku. Kromě této největší sociální sítě společnost vlastní také služby Messenger, WhatsApp a Instagram. Čistý zisk Facebooku se zvýšil za devět měsíců roku 2021 v přepočtu na rok 1,6krát a činil 29,085 miliardy amerických dolarů. Tržby společnosti se zvýšily téměř 1,5krát, na 84,258 miliardy amerických dolarů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211027/mark-zuckerberg-celi-skandalnim-obvinenim-ze-strany-byvaleho-personalu-16309998.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mark zuckerberg, facebook, společnost, rebranding