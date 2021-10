https://cz.sputniknews.com/20211029/havloidum-viditelne-tece-do-bot-cesi-to-natreli-novodobym-cenzorum-za-kritiku-clanku-o-romech-16330299.html

„Havloidům viditelně teče do bot.“ Češi to natřeli novodobým cenzorům za kritiku článků o Romech

„Havloidům viditelně teče do bot.“ Češi to natřeli novodobým cenzorům za kritiku článků o Romech

Na facebookové stránce s názvem Strážci, která sama sebe charakterizuje jako mezinárodní komunitu autorů, „kteří píší o ruských nebo pro-ruských dezinformacích... 29.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-29T21:31+0200

2021-10-29T21:31+0200

2021-10-29T21:31+0200

česko

rusko

česká republika

web

romové

dezinformace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/868/24/8682402_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0b4c5a0da31bbf32234be01dd3e15d50.jpg

Příspěvek nese název „Romové jako staronové téma destabilizace“. Hned v úvodu přitom jeho autor Tomáš Bouška uvádí, že na „ruských dezinformačních webech bylo v letošním předvolebním čase několik desítek článků s protiromskou tematikou“. Vzpomíná například článek Sputniku z letošního 10. července, který pojednával o demonstraci v Ústí nad Labem.To prý ale není ani zdaleka vše, jelikož toto téma dle autora zjevně dráždí dotyčné i doteď. Vzpomíná i na to, že mu nedávno vdova po významném politickém vězni přeposlala typický řetězový e-mail, který se týkal „konečného vyřešení cikánské otázky“.Podle jeho slov to mábýt asi vtipné psaní, které tvrdí, že se tu v zásadě s Romy nic nedělá a oni nám rostou přes hlavu, parazitují na sociálním systému a podobně.Podle jeho informací tak z vlastností dokumentu vyčetl, že vznikl 17. 8. 2014 jako Word dokument s názvem „konečně pořádný návrh-1.doc“ a byl den na to upraven jistým Josefem.V neposlední řadě poukazuje na to, že se „proruskému štvaní hodí v zásadě všechno, co vyvolává pocit ohrožení a nejistotu z demokracie“, a tak dotyční klidněk jitření sporů ve společnosti využívají „letité vykopávky“.Na jeho post ale vzápětí reagovalo několik uživatelů sítě, kteří měli různé pohledy na věc.A další měli podobný názor: „Havloidům viditelně teče do bot.“Ozvalo se i několik lidí, kteří mají co do činění s Romy a podělili se o svůj pohled na dané téma.Další pak měl také jisté připomínky: „‚…vtipné psaní, které tvrdí, že se tu v zásadě s Romy nic nedělá a oni nám rostou přes hlavu, parazitují na sociálním systému atp.‘ A ono je to přesně naopak! Všichni makají a jsou přispěvateli do sociálního systému, že?“Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211029/co-kdyby-tam-napsal-cernosi-neumiraji-dost-rychle-etzler-celi-trestnimu-oznameni-kvuli-tweetu-16330119.html

rusko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, česká republika, web, romové, dezinformace