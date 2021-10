https://cz.sputniknews.com/20211029/je-to-dobra-zprava-vystrcil-popsal-postup-se-clankem-66-pri-prelozeni-zemana-na-normalni-pokoj-16331421.html

„Je to dobrá zpráva.“ Vystrčil popsal postup se článkem 66 při přeložení Zemana na normální pokoj

„Je to dobrá zpráva.“ Vystrčil popsal postup se článkem 66 při přeložení Zemana na normální pokoj

Předseda Senátu Miloš Vystrčil dnes uvedl, že k aktivaci článku 66 Ústavy ČR nebude důvod, pokud prezident Miloš Zeman bude přemístěn na běžný pokoj a... 29.10.2021, Sputnik Česká republika

Premiér Andrej Babiš včera na Vítkově uvedl, že očekává, že prezident Miloš Zeman bude přeložen na normální pokoj. Odvolal se přitom na slova ředitele pražské Ústřední vojenské nemocnice Miroslava Zavorala.V rozhovoru pro Seznam Zprávy předseda Senátu Miloš Vystrčil připustil, že k aktivaci článku 66 Ústavy ČR nebude důvod, pokud prezident Zeman bude skutečně přeložen na normální pokoj.Zároveň dodal, že „musí existovat jasná informace, že je schopen vykonávat svůj úřad. Buď to může být lékařská zpráva, nebo to bude zřejmé z toho, že třeba vystoupí“.Je podle něj zároveň pozitivní, že začala normální informovanost o zdravotním stavu pana prezidenta. „Pokud to bude pokračovat a my jako veřejnost budeme informování – ne o tom, co mu je, jaké bere prášky, jakou má diagnózu, ale o tom, zda je, nebo není schopný zastávat svůj úřad -, tak potom si myslím, že nemusím psát žádný dotaz,“ uvádí Vystrčil.Lékařské konziliumMultioborové konzilium má posoudit stav zdraví Miloše Zemana. O vytvoření konzilia v úterý promluvila Ústřední vojenská nemocnice. Vznik konzilia přitom inicioval ředitel nemocnice a ošetřující lékař prezidenta Miroslav Zavoral.Podle tiskové zprávy mluvčí nemocnice Jitky Zinke by závěry konzilia měly být k dispozici na začátku měsíce listopadu.Ředitel Ústřední vojenské nemocnice pro vytvoření konzilia oslovil specialisty z mnoha lékařských oborů. Podle slov mluvčí nemocnice se Zemanovi lékaři schází nejméně jednou za den.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

