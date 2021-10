https://cz.sputniknews.com/20211029/lekar-uvedl-tri-nejnebezpecnejsi-druhy-potravin-pro-streva-16316253.html

Lékař uvedl tři nejnebezpečnější druhy potravin pro střeva

Lékař uvedl tři nejnebezpečnější druhy potravin pro střeva

Aby si člověk zachoval optimální stav sliznice střev, má dodržovat středomořskou dietu a vyhýbat se řadě nebezpečných potravin, míní německý lékař Thomas...

Do zakázaných potravin zahrnul lékař cukr. Odborník vysvětlil, že se ve sladkém prostředí dobře rozmnožují jisté druhy bakterií. Dál následují slané a uzené potraviny.Připomněl rovněž špatné tuky, jež obsahuje, například, majonéza, margarín a vepřové sádlo.Lékař zároveň sestavil seznam zdravých potravin. Na prvním místě v něm jsou luštěniny a zelenina, jež obsahují balastní látky jako vláknina. Dále následují banány bohaté na inulin, také ryby jako zdroj nenasycených mastných kyselin, ovocná pyré obsahující pektin a také neloupané brambory a šedý chléb.Jak správně jíst ořechy?Dietolog Arťjom Leonov označil vlašské ořechy, mandle, pistácie a kešu za užitečné na získání energie a normalizaci fungování srdečně-cévní soustavy, ořechy však mohou uškodit organismu, když nejsou konzumovány správně. Odborník o tom promluvil v rozhovoru pro Sputnik.„Nehledě na to, že ořechy obsahují hodně užitečných makro a mikro stopových prvků, vlákninu a bílkoviny, obsahují rovněž látky, jež potlačují fermenty. Všechny užitečné látky se nacházejí v ořeších v neaktivním stavu, jsou omezeny přírodními konzervanty, proto nejsou užitečné. Voda neutralizuje přírodní konzervanty, vymyslela to příroda. Když je ořech nasycen vodou, získají všechny stopové prvky aktivní formu a jsou dostupné pro organismus,“ sdělil Leonov.Dodal, že ořechy budou užitečné, když budou namočeny ve vodě 6-8 hodin. „Pouze tak se dá získat celá síla přírody obsažená v ořeších,“ řekl na závěr dietolog.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

